Як зміниться курс долара в Україні: прогноз аналітика

В Україні якщо експортери найближчим часом отримають відшкодування ПДВ, курс може перейти до рівня 28,5 гривень за долар, додавши близько 30 копійок.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Позитивом для ринку стала новина про те, що уряд України і Всесвітній банк домовилися про надання кредиту в розмірі 65 млн доларів, які будуть направлені на оновлення дорожньої інфраструктури в Луганській області", – відзначає експерт.

Курс гривні в п'ятницю, 25 вересня, відкрився розширенням спреда за ціною продажу на позначці 28,32 гривень за долар, однак у міру підключення гравців котирування відкотилися до 28,28 гривень за долар.

Попит на валюту залишається підвищеним як з боку нерезидентів, так і з боку імпортерів. Головним маркетмейкером залишається Нацбанк, який намагається утримати курс від падіння вище 28,25-28,27 гривень за долар. В іншому випадку торговельний діапазон може спуститися в ближню зону 28,5 гривень за долар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.