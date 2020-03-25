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25 березня • оновлено в 11:29
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Втратять трильйони: в Росії порахували збитки від коронавірусу

4.9т
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Втрати економіки Росії через поширення коронавірусу будуть вимірюватися трильйонами рублів.

Про це заявив глава російської корпорації "Роснано" Анатолій Чубайс, передає РБК. "У моєму розумінні, удар по економіці загалом буде вимірюватися не цифрами в сотні мільярдів, а цифрами в трильйони", – сказав Чубайс.

Втрати економіки РФ

Втрати економіки РФ

При цьому він вважає, що бюджетна система РФ захищена від потрясінь Фондом національного добробуту (ФНБ), а ось інша частина економіки – ні, тому її потрібно захищати. Інакше десятки мільйонів росіян можуть втратити роботу.

До речі, глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін визнав, що там не можуть скільки-небудь точно оцінити втрати економіки від нової кризи через те, що вона не розвивається за звичайними законами економіки. "Навіть успішні платоспроможні компанії змушені зупиняти свої виробництва, просто щоб не заразити або обмежити зараження своїх співробітників", – сказав Кудрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Коронавірус
Місце
Росія
Теги
вірус Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Обоз как обычно все вывернул и переврал. Послушайте в оригинале. Ничего катастрофичного он не предсказывал. Да будут потери, не только в России. Пострадают экономики всех стран в разной степени. ФНБ сможет сгладить большую часть негативных последствий для российской экономики. К слову на 1 марта более 8 триллионов рублей в фонде, почти 125 млрд долларов.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я точно на свинарном сайте,что то уже стал сомневаться
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a alexeyon
a alexeyon
Oleg Oleg, тебя с Обоза не вытравить ни одним дихлофосом....
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Очень большие убытки были в России от действий таких как Толя.
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