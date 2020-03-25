Втратять трильйони: в Росії порахували збитки від коронавірусу

Втрати економіки Росії через поширення коронавірусу будуть вимірюватися трильйонами рублів.
Про це заявив глава російської корпорації "Роснано" Анатолій Чубайс, передає РБК. "У моєму розумінні, удар по економіці загалом буде вимірюватися не цифрами в сотні мільярдів, а цифрами в трильйони", – сказав Чубайс.
Втрати економіки РФ
При цьому він вважає, що бюджетна система РФ захищена від потрясінь Фондом національного добробуту (ФНБ), а ось інша частина економіки – ні, тому її потрібно захищати. Інакше десятки мільйонів росіян можуть втратити роботу.
До речі, глава Рахункової палати РФ Олексій Кудрін визнав, що там не можуть скільки-небудь точно оцінити втрати економіки від нової кризи через те, що вона не розвивається за звичайними законами економіки. "Навіть успішні платоспроможні компанії змушені зупиняти свої виробництва, просто щоб не заразити або обмежити зараження своїх співробітників", – сказав Кудрін.
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