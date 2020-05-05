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6 травня • оновлено в 07:09
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Всесвітній банк виділив $150 млн на підтримку українців: хто отримає гроші

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Україна отримає від Світового банку додатково 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян.

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Відповідну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляється на сторінці відомства у Facebook. З них 50 мільйонів спрямують на підтримку вразливих верств населення під час епідемії коронавірусу.

Всесвітній банк виділив $150 млн на підтримку українців: хто отримає гроші

Кредит буде надано в рамках додаткового фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

"Україна отримає додаткові 150 мільйонів доларів від Світового банку на посилення системи соціальної підтримки українців. З них 50 мільйонів будуть спрямовані на підтримку вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу. Решта – 100 мільйонів – для поліпшення рівня соцзахисту в цілому", – уточнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітній банк наприкінці квітня ухвалив рішення виділити Україні додаткові 135 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Кошти призначались на оновлення приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Марченко (чиновник)
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк Міністерство фінансів
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Галицький Данило
Галицький Данило
Так это соглашение на кредит или социальная поддержка от всемирного банка? Кто кредит будет отдавать зебилы?!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
КОМУ КОМУ НО ЭТИМ Я БЫ НЕ ДАВАЛ
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