Всесвітній банк виділив $150 млн на підтримку українців: хто отримає гроші

Україна отримає від Світового банку додатково 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Відповідну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляється на сторінці відомства у Facebook. З них 50 мільйонів спрямують на підтримку вразливих верств населення під час епідемії коронавірусу.
Кредит буде надано в рамках додаткового фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
"Україна отримає додаткові 150 мільйонів доларів від Світового банку на посилення системи соціальної підтримки українців. З них 50 мільйонів будуть спрямовані на підтримку вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу. Решта – 100 мільйонів – для поліпшення рівня соцзахисту в цілому", – уточнив міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітній банк наприкінці квітня ухвалив рішення виділити Україні додаткові 135 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Кошти призначались на оновлення приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".