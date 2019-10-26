'Візьмемо в борг ще': Маркарова розповіла про плани продажу ОВДП

Міністерство фінансів України до кінця 2019 роки для покриття дефіциту бюджету збирається залучити 50 млрд гривень за рахунок продажу боргових облігацій (ОВДП) іноземним інвесторам.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю "Лівому берегу". " Станом на сьогодні до кінця року треба профінансувати близько 50 мільярдів. Це ще досить велика сума. Тому ми досі не виконали розпис по фінансуванню. Але ми робимо все те, що написали в стратегії управління боргом. Вона публічна, аукціони публічні, доступ до них також. Це дає можливість покращувати довіру інвесторів до нас, підвищувати наші рейтинги, щоби далі знижувати вартість. Але це марафон", – сказала Макарова.

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) – цінні папери, які випускає держава і продає інвесторам всередині країни або за кордоном. У них є термін погашення (від декількох місяців до декількох років), після закінчення якого держава зобов'язується повернути гроші і відсотки. Ставка ОВДП в Україні – від 14,5% до 18%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня Бюджет України отримав 13,2 млрд грн інвестицій від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Це одне з рекордних надходжень в 2019 році.

Національний банк дозволив іноземним інвесторам, які купили облігації держборгу або частки в українських компаніях, продавати їх і без обмежень виводити гроші за кордон.

В Україні за останні два роки обсяг інвестицій фізосіб в облігації внутрішнього державного боргу (ОВДП) виріс в 44 рази - з 0,15 до 6,6 млрд грн. Це сталося на тлі зниження ставок в банках і зростання прибутковості облігацій держборгу.

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