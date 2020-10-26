Віцеміс, Лоліта і переможець тендерів на сотні мільйонів: кого "Слуга" тягне до Київради

Партія "Слуга народу" в Києві набрала трохи більш ніж 10% голосів (дані екзит-полів) і фактично провалила виборчу кампанію. Мінімальний бар'єр "слуги" подолали, і в Київраді вже незабаром з'явиться своя невелика пропрезидентська фракція.

Хто саме з 120 претендентів отримає свій мандат, поки невідомо. Серед кандидатів є відомі юристи, помічники нардепів, а ще – 23-річні співробітниці ресторанів, студентки і 28-річний переможець тендерів на 926 млн (!) грн.

Про те, хто потрапив до списків "команди президента в Києві" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Працівниці ресторанів Тищенка: віцеміс і любителька Лепса

Нардеп Микола Тишенко, який відповідав за столичні вибори "слуг", проштовхнув у списки цілу низку "своїх" людей. Серед них дві співробітниці ресторану. Вчорашні хостес-адміністратори вирішили зайняти місце в Київраді.

Наприклад, у список потрапила Юлія Загинай. У своїй біографії дівчина написала, що вже кілька років займає активну громадську позицію – висаджує дерева.

Ще недавно політикиня ділилася фотографіями, зробленими в ресторані Тищенка "Сейф". Там вона настільки успішно працювала, що після того, як шеф потрапив до Верховної Ради, стала його помічницею.

Юлія вчилася в Кривому Розі на факультеті готельно-ресторанного бізнесу, працювала в караоке-барі. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, зараз Юлія безробітна, їй 24 роки.

У список "команди Зеленського в Києві" потрапила ще одна співробітниця ресторану Тищенка 23-річна Евеліна Андрієвська. Офіційно вона є студенткою Київського національного торгово-економічного факультету, вчиться на факультеті готельно-ресторанного бізнесу.

Серед досягнень Андрієвської – титул віцеміс університету. Зараз вона також безробітна. У 2014-му дівчина намагалася вступити до університету ім. Тараса Шевченка, але, мабуть, не пройшла через низькі бали – вона посіле 184-е місце в рейтингу. А ось у рейтингу "слуг" дівчина буквально через кілька років посіла набагато вигіднішу позицію.

У 2018-му Андрієвська поділилася відео з концерту співака Григорія Лепса. Він ще в 2014-му прокоментував військову агресію словами: "вважаю правильним все, що робить Путін", після чого став нев'їзним до України. Ймовірно, кандидатка у депутати їздила на концерт улюбленого виконавця в анексований Крим.

Чи зможуть колишні 23-річні співробітниці ресторанів ухвалювати правильні рішення, ініціювати зміни в столиці, усвідомлено ухвалювати міський бюджет – питання відкрите. Мабуть, Микола Тищенко так сильно вірить у здатності молодих співробітниць свого ресторану, що навіть не сумнівається – їм саме місце в Київраді. Або ж нардеп просто отримає кілька людей, які уважно прислухатимуться до його побажань й ухвалюватимуть "правильні" рішення.

Молодий любитель тендерів і Лоліта

Молода команда – гордість "Слуг". Мовляв, до рад ідуть нові, ще не заплямовані корупцією особи. Серед таких осіб – 28-річний Олександр Степенко. "Я йду в "Київрада", тому що все життя прожив у Солом'янському районі. Я знаю проблеми як власного будинку, так і двору", – звертається зі сторінок агіток молодий політик.

У своїй офіційній біографії політик скромно вказав у рядку зайнятість: "фізична особа – підприємець". Насправді ж Олександр надуспішний підприємець. Йому належить 100% "Скайбуд груп". Ця компанія виграла державних тендерів на 926,8 млн грн! Він щонайменше доларовий мультимільйонер.

Крім того, Степенко, ймовірно, непогано знає не тільки Солом'янський, а й Святошинський район. Там його компанія за 230 млн (!) займалася реконструкцією будинку на вул. Кольцова, 24-а. Розкрив секрет неймовірного успіху 28-річного підприємця нардеп Гео Лерос. Він злив записи з комп'ютера Дениса Комарницького, якого в ЗМІ називають "смотрящим" за будівельною сферою столиці. Із цих документів випливає, що Степенко – всього лише пішак, ім'я якого "світять" у документах, щоб приховати реальних бенефіціарів.

Є в списку і кандидатури, про які практично нічого не відомо. Наприклад, 25-річна Лоліта Венгелевська. Ще зовсім недавно дівчина розміщувала на своїй сторінці особисті фотографії, ділилася критеріями, за якими оцінює потенційних залицяльників, тепер же – офіційно є кандидатом у депутати від партії президента.

Тищенко проти Верещук та "обличчя" партії

Ще напередодні виборів кандидат у мери Києва від "слуг" Ірина Верещук охоче розповідала у своїх інтерв'ю, як послала Миколу Тищенка на три букви, сперечаючись про те, кого брати в команду. Мабуть, це не особливо допомогло почистити "списки" партії.

Нардеп Гео Лерос опублікував записи розмов Тищенка з нібито "смотрящим" Комарницьким, з яких випливає, що політик перебуває в тісному зв'язку із співрозмовником. Унаслідок у списки потрапили і колишні члени партії Черновецького, і бізнез-партнери Тищенка, і представники комунальних підприємств.

На своєму брифінгу в штабі "Слуги народу" Ірина Верещук неодноразово натякнула, що одна з головних причин її низького результату – маленька явка. А ось той факт, що в списки потрапили щонайменше сумнівні претенденти в депутати, вона не згадала.

Уже після виборів до журналістів звернулися представники київської команди на чолі з Євгенією Кулебою. Показали тих, кого не соромно – Анну Маляр, Юрія Федоренка, Юлію Палійчук та ще кількох кандидатів. А вдалі переможці тендерів і співробітниці ресторанів, які ховаються за їхніми спинами, залишилися за кадром. І хоч деякі політики досі впевнені, що виборці в Україні довірливі і навіть наївні, як показує практика, обдурити електорат нелегко, а підступ відчувається здалеку.