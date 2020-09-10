Виплати України за боргами до 2040 року можуть перевищити $22 млрд, – Марченко

Виплати України за боргами до 2040 року можуть перевищити $22 млрд.

Якщо українська економіка зростатиме помірно, то до 2040 року виплати за ВВП-варантами (цінними паперами, розрахунки за якими прив'язані до зростання ВВП) можуть досягти $22 млрд.

У 2021 році Мінфін готується виплатити за ними $40 млн. Про це під час засідання фінансового комітету ВР заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомив "Інтерфакс-Україна".

З огляду на це було ухвалено рішення про частковий викуп ВВП-варантів, щоби знизити виплати з бюджету.

"Потенційні виплати за державними деривативами до 2040 року за помірного зростання ВВП можуть становити більш ніж $22 млрд. З огляду на це було ухвалено урядове рішення під грифом "секретно", яким було визначено умови здійснення угоди", – сказав міністр.

За його словами, на 2021 рік Кабмін прогнозує зростання ВВП на рівні 4,6%. За такого зростання у 2023 році Україна мала б виплатити $600 млн за ВВП-варанти.

У чому особливість розрахунків за ВВП-варантами

ВВП-варанти (VRI) – боргові цінні папери, які інвестори отримують замість списаної частини боргу.

Україна випустила ВВП-варанти після того, як уникла дефолту у 2014-2015 роках. Мінфін під керівництвом Наталії Яресько домовився про списання 20% зовнішнього боргу України (близько $3,6 млрд) і надання відтермінування погашення випусків держоблігацій на чотири роки. Як компенсацію іноземним кредиторам за цю операцію Україна випустила ВВП-варанти.

Вони передбачають виплати, що прив'язані до зростання ВВП України:

за темпів зростання до 3% на рік – виплати нульові;

від 3% до 4% – 15% від приросту реального ВВП понад 3%;

від 4% зростання – 40% вартості від кожного відсотка зростання.

Отже, чим більше зростає економіка, тим більше Україна змушена віддавати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд. На кожного українця випадає по $2036 держборгу.

Для викупу ВВП-варантів Україна позичила $328,79 млн, продавши єврооблігації американському банку J.P. Morgan.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!