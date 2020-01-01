Хто втратить роботу і як підвищать зарплати: що чекає український ринок праці в 2020

2020 рік віщує для українського ринку праці нові випробування – представники "інтелектуальних" професій можуть почати масово виїжджати в Німеччину. Там місцеві ж роботодавці намагаються знайти "рукатих" фахівців – проблема тільки в тому, що їх майже немає.

Про те, які професії будуть затребувані в новому році і де можна заробляти тисячі доларів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Хто буде потрібен в Україні

Говорячи про те, які сфери будуть популярні в 2020 році, експерти відзначають, що змін чекати не варто – ТОП-5 залишиться таким же:

IT;

продажі;

маркетинг;

піар-менеджмент;

адміністративний персонал.

А ось якщо говорити конкретно про професії, то тут, за словами HR-експертки сайту rabota.ua Тетяни Пашкіної, спостерігається "спрощення облікового складу". У список найпопулярніших робіт потрапили бухгалтери, продавці по телефону, продавці-консультанти, офіціанти, бармени, хостес, торговельні представники та навіть вантажники. Ця ж тенденція перекочує і в 2020 рік – принаймні, в перший квартал.

З робітничими професіями взагалі чимало проблем – зараз виник дефіцит не дипломованого персоналу, оскільки нинішня молодь поголовно вступала до ВНЗ – тепер вакансій за фахом їм банально не вистачає.

Тенденція з виїздом на заробітки не припиниться

"Все ходили до вищих навчальних закладів, хотіли бути юристами – їх тепер стільки, що можна їх і зварниками, і вантажниками влаштовувати, бо вакансій не вистачає. Але оскільки робітники не були затребувані, платили не так уже й багато у нас (чого не скажеш про поляків і німців), тому ці люди тихою сапою поїхали туди. А нам доводиться шукати нових або оптимізувати роботу старих", – говорить Пашкіна в коментарі OBOZREVATEL.

Поїдуть "мізки"

Також у 2020 році варто очікувати відтік і інших професій – айтішників, лікарів і інженерів, вважає фахівець дослідницького центру міжнародного кадрового порталу HeadHunter Юлія Дрожжина. Пов'язано це з тим, що в Німеччині в новому році відкривають ринок праці для людей не з країн ЄС. Тепер для працевлаштування там необхідно знати мову і підтвердити свою вищу освіту за спеціальністю. А оскільки Німеччина і так популярна у фахівців у цих професіях, то очікувано відтік стане ще більшим.

При цьому, тенденцію з виїздом за кордон, на думку експерта, поки зупинити не вийде. Наприклад, щоб повернути представників робочих спеціальностей, потрібно, щоб місцеві наймачі почали пропонувати конкурентну зарплату – це мінімум 1000 євро. А ось щоб зупинити відтік айтішників і т.д. таких заходів буде недостатньо – вони їдуть не стільки через зарплати, скільки через відчуття нестабільності.

"За нашими дослідженнями, підвищується попит на міграцію не серед робітників і сезонних працівників. Скажімо так: якщо активно виїжджали руки, то зараз активно почнуть виїжджати мізки. І причини для цього інші: якщо одні їдуть за більш гарними заробітками, то інші від'їжджають від відчуття нестабільності. За кращими кар'єрними та професійними можливостями.

Тобто, нарівні з підвищенням зарплат, роботодавці повинні піклуватися про стабільність для співробітників – офіційне працевлаштування, соціальні гарантії. Піклуватися і про те, щоб співробітники могли розвиватися в межах компанії, підвищувати кваліфікацію", – поділилася з OBOZREVATEL Дрожжина.

Виходячи з усього написаного вище, в 2020 році вам буде простіше знайти роботу в Україні, якщо ви: айтішник, продажник, піарник, фармацевт, маркетолог, бухгалтер, шиномонтажник або вмієте щось робити руками (слюсар, штукатур, вантажник і так далі).

Айтішники можуть почати виїжджати з України vecteezy.com

Що з ростом зарплат – поки туманно

Щодо зарплат думки експертів різняться – одні прогнозують повернення до темпів зростання на рівні 2018 року, тоді як інші вважають, що це не так і зарплати виростуть ще менше, ніж цього року.

Юлія Дрожжина поділилася думкою, що в 2020 році вийде повернутися до темпів 2018-го, коли заробітна плата зросла в середньому на 30%. У тому ж 2019 зарплати зросли менше – всього на 15-20%. За великим рахунком, на це вплинули президентські і парламентські вибори.

"Це скоріше варто пов'язувати з політичною ситуацією, багато роботодавців зайняли вичікувальну позицію, так що набір і динаміка зарплат були дещо на паузі. Відповідно, якщо жодних екстрених подій не відбудеться, то 2020 рік має бути більш динамічним у плані зростання заробітних плат. Ну і, як мінімум, темпи 2018 року ми побачимо", – розповіла експертка.

А ось Тетяна Пашкіна налаштована більш песимістично і вважає, що варто очікувати зростання зарплат на рівні 10-15%, що навіть нижче, ніж за минулий рік. Пояснює вона це просто – в Україні досить багато неефективних працівників, тому й платити більше їм не стануть.

"Ефективність роботи наших співробітників не настільки висока, щоб їм грошей із лівого рукава і з правого відсипати", – помітила Пашкіна.

Також вона розкритикувала слова Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова про те, що в перебігу трьох років буде щорічно підвищуватися середня зарплата на 2000 гривень. Вона зазначила, що це може зробити українських роботодавців ще менш конкурентоспроможними.

"У таких умовах приріст на 2 000 без кардинальних змін в умовах праці і корпоративній культурі багатьох українських компаній може призвести до того, що нестача персоналу стане ще більш значущою", – говорить Пашкіна в своїй статті на сайті Мінфіну.

Зростання зарплат буде, а ось яке – невідомо

Також можна виділити сфери, де зарплати в 2019 році підвищувалися впевненіше, ніж в інших:

IT-сфера;

Топ-менеджмент;

Медицина;

Автомобільний бізнес (ті ж слюсарі, шиномонтажники й інші);

Останні, до слова, таким чином і намагалися утримати кадри від виїзду до Європи. Так що є підстави вважати, що тенденція в цих сферах продовжиться і в 2020 році.

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