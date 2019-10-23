"Відповідальність на окупантів": Рева прояснив долю пенсій для ОРДЛО

Поновлення виплати українських пенсій в окупованих районах Донбасу призведе до того, що конфлікт "триватиме вічно".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи плани нинішнього Кабміну відновити пенсійні виплати в ОРДЛО.

Рева нагадав, що соціальні виплати в ОРДЛО передбачені пунктом 8 Мінських угод.

"Пункт 1 передбачає припинення вогню, розведення сторін, обмін заручниками, амністію, проведення виборів, а потім відновлення виплат. Коли Україна ставила питання, що треба з 11 пункту починати, з перекриття кордону, казали – ви що, ще 10 пунктів попереду", – зазначив він.

Як підкреслив екс-глава Мінсоцполітики, згідно із Законом України про реінтеграцію Донбасу, відповідальність за виплату пенсій на окупованій території несуть окупанти, які "націоналізували" українську власність.

"До тих пір, поки це підприємство сплачувало до бюджету України, зокрема до Пенсійного фонду, обов'язок, згідно з міжнародним правом, лежав на Україні. З моменту прийняття закону, коли був встановлений факт окупації цих територій, юридична відповідальність за виплату пенсій лежить на окупантах. Звичайно вони весь час намагалися змусити Україну платити пенсії на окупованій території. Але технічних можливостей для виплат, поки там окупація, немає", – заявив він.

Рева відзначив, що для пенсіонерів Донбасу "була введена система, щоб вони приїжджали на підконтрольну Україні територію, реєструвалися як внутрішньо переміщені особи, отримували тут пенсії за спрощеним порядком, без пенсійної справи, і кожні 2 місяці проводилася верифікація".

За його інформацією, сьогодні близько 600 тис. людей, що проживають на окупованій території, отримують українські пенсії.

"На момент, коли починалася окупація, це був липень 2014 року, було 1 млн 175 тис. Хтось помер, хтось виїхав, а хто-то воює проти України", – уточнив він.

"Крім того, бойовики на території, яку вони контролюють, виплачують допомогу. Складається ситуація, що деякі люди, які проживають на окупованих територіях, отримують одну виплату там, іншу в Україні. Якщо ми зараз будемо міняти цю систему і платити всім, думаю, що конфлікт буде тривати вічно. Він їм вигідний... Якщо ви зробите і узаконите подвійні виплати, ви тим самим продовжите цю війну", – підкреслив екс-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук заявила про необхідність спростити отримання пенсій жителями ОРДЛО, "щоб люди не їздили і не стояли в чергах по 5-6 годин".

гучною заявою про пенсії для Донбасу раніше відзначилася міністр у справах тимчасово окупованих територій Оксана Коляда: "Ми не повинні фінансувати терористів, але повинні забезпечити права пенсіонерів, які навіть з огляду на хворобу не можуть приїхати на підконтрольні території".

17 вересня голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила про необхідність виплачувати пенсії "всім, хто має на це право, незалежно від місця проживання".

економіст Віктор Скаршевський підрахував, що за п'ять років війни на Донбасі Україна заборгувала близько 2 млрд доларів виплат пенсіонерам на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Ток-шоу Oboz talk з Вадимом Колодійчуком дивіться щонеділі о 13:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!