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25 жовтня • оновлено в 10:50
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Підуть наперекір Трампу? ЗМІ повідомили про раптовий подарунок США для України

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Адміністрація Білого дому США планує у жовтні відновити низку торговельних привілеїв для України, які раніше були зупинені.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерела міжнародних ЗМІ. Видання зазначає, що раніше у США відмовилися повернути вищезазначені привілеї через рішення торговельного представника Білого дому Роберта Лайтхайзера.

Підуть наперекір Трампу? ЗМІ повідомили про раптовий подарунок США для України

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Відкликання рекомендації про відновлення торговельних привілеїв Україні з боку Лайтхайзера відбулося після того, як радник із національної безпеки Джон Болтон попередив його, що президент США Дональд Трамп виступить проти дій, що підуть на користь уряду у Києві, зазначає видання. Водночас Трамп "заморозив" $391 млн військової допомоги для України у сфері безпеки.

На початку жовтня Лайтхайзер вдруге подав необхідні документи на розгляд Білого дому. Пізніше, 17 жовтня, він відкликав їх через скандал стосовно політики президента Трампа щодо України. Цього місяця пакет документів знову розглянуть, зазначають журналісти.

"Зараз адміністрація планує включити відновлення деяких призупинених привілеїв Україні до пакету торговельних заходів, передбачених для реалізації цього місяця, – зазначається у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Політичні скандали в США
Місце
США Вашингтон
Тег
макрофінансова допомога
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