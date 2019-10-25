Підуть наперекір Трампу? ЗМІ повідомили про раптовий подарунок США для України

Адміністрація Білого дому США планує у жовтні відновити низку торговельних привілеїв для України, які раніше були зупинені.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерела міжнародних ЗМІ. Видання зазначає, що раніше у США відмовилися повернути вищезазначені привілеї через рішення торговельного представника Білого дому Роберта Лайтхайзера.

Відкликання рекомендації про відновлення торговельних привілеїв Україні з боку Лайтхайзера відбулося після того, як радник із національної безпеки Джон Болтон попередив його, що президент США Дональд Трамп виступить проти дій, що підуть на користь уряду у Києві, зазначає видання. Водночас Трамп "заморозив" $391 млн військової допомоги для України у сфері безпеки.

На початку жовтня Лайтхайзер вдруге подав необхідні документи на розгляд Білого дому. Пізніше, 17 жовтня, він відкликав їх через скандал стосовно політики президента Трампа щодо України. Цього місяця пакет документів знову розглянуть, зазначають журналісти.

"Зараз адміністрація планує включити відновлення деяких призупинених привілеїв Україні до пакету торговельних заходів, передбачених для реалізації цього місяця, – зазначається у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися в ефективності використання цих коштів із точки зору інтересів США;

при цьому деякі ЗМІ зробили припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського ;

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;

24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови із главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

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