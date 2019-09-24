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24 вересня • оновлено в 12:44
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"Відбудеться поворот": озвучено прогноз курсу долара на 2 місяці

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В Україні найближчими місяцями курс долара до гривні може зрости з 24,46 грн/$ до 27,5 грн/$.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Фактори, які впливали на посилення гривні, вже вичерпалися, зазначає економіст. Тож незабаром варто очікувати падіння національної валюти щодо долара.

"У наступні декілька місяців відбудеться курсовий поворот і ми вийдемо приблизно на той же рівень, який був у кінці минулого року – 27,5 грн/$. Найближчі два місяці спостерігатимемо помірну девальвацію. Вона буде залежати від того, який курс захоче бачити Національний банк. Він може відпустити гривню або проводити інтервенцію. Курс може знизитися ще на декілька копійок", – розповів Юрчишин.

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Курс долара буде рости до кінця року

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Наступного року Україна повинна буде віддати приблизно 2-2,5 млрд доларів за борговими зобов'язаннями. Посиляться й інші чинники, які впливатимуть на гривню, розповідає експерт.

"Це,насамперед, зовнішній торговий дефіцит. Ось нам кажуть "долар зміцнився, оскільки у нас продають урожай", але цей фактор ще не дуже діє. По-друге, у нас в цілому торгове сальдо погіршується. Якщо в першому кварталі торговельний дефіцит був на рівні 5-6% ВПП, то зараз майже 8% за результатами другого кварталу. Це фактор ослаблення гривні", – заявив Юрчишин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що 24 вересня курс долара побив 4-річний рекорд – курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,46 грн/$. Нижчим курс долара був тільки в січні 2016 року – 24,18 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що курс гривні до долара в 2019 році становитиме 28,86 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Лавриненко Валерий
Лавриненко Валерий
Как вы заебали своими специально заказанными прогнозами, не мешайте доллару падать, желательно как можно ниже.
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