В Україні встановлять новий курс долара: аналітик озвучив вартість

В Україні курс долара до 12 вересня може стабілізуватися біля позначки в 25 грн/$, при цьому станом на 7 вересня валюта продається за 25,3 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. "В Україні національна валюта стабілізується близько 25 грн за долар, при цьому на даний момент, за останні дні, бачимо певну девальвацію, яка має скоріше дуже короткий ефект. Позитивні очікування дозволяють зараз підтримувати стабілізацію гривні", – прогнозує експерт.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних оцінок 25-25,2 грн / $

Відзначимо, українська гривня за останній рік зміцнилася на 13% і посіла друге місце в світі за рівнем зростання. При цьому за 10 років загальна девальвація склала 184%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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