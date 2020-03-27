В Україні різко обрушилися ціни на оренду квартир: чи варто міняти житло

В Україні через карантин попит на оренду впав на 70%, квартири на тривалий термін впали в ціні на 30%, а подобова оренда – в два рази. Експерти радять: для тих, хто вже давно думав поміняти орендоване житло, карантин – кращий період.

Детальніше про те, що буде з ринком нерухомості після оренди і чи варто міняти житло, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що за цінами

Вартість оренди однокімнатної квартири в Києві впала від 8-10 до 6-8 тис. грн за місяць. Двоячки, троячки подешевшали на 2-3 тис. грн на місяць. Експерт у сфері нерухомості Максим Бабуряк зазначає: ціна може знизитися ще значніше: карантин триватиме як мінімум до 24 квітня, а після ще пройде кілька місяців, поки орендарі відновлять платоспроможність.

"Якщо у вас є фінансова можливість зараз міняти квартиру – так, це хороша можливість скористатися низькими цінами. Навіть якщо низькі ціни будуть утримувати не так довго, є можливість отримати хороше житло в тих районах, які зазвичай користуються великим попитом і де складно знайти хороше житло за прийнятними цінами ", – розповідає Бабуряк.

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Як довго будуть утримувати низьку оренду

Власники квартир пропонують "знижку" на період в два-три місяці, а після хочуть відновити прайс, який діяв до карантину. Однак з огляду на відсутність платоспроможних орендарів, багато хто готовий йти на поступки.

"У договорі можна чітко прописати, як мінятиме ціна і які умови її перегляду. Це теж своєрідний ризик. Ніхто не може зараз точно відповісти, коли закінчиться карантин і що буде з економікою після нього. Ринок нерухомості – лакмусовий папір для ситуації в економіці. цілком можливо, що ринок провалитися і до кінця року", – розповідає ріелтор.

Як правильно орендувати

Щоб не попастися на вудку шахраїв, пі укладенні договору оренди житла, слід встановити особу орендодавця (паспорт) і перевірити, що він дійсно є власником житла (оригінал договору купівлі-продажу, дарування тощо). У Держреєстрі майнових прав потрібно переконатися, що у квартири немає інших власників, які можуть претендувати на житло.

У договорі оренди слід вказати інформацію про об'єкт оренди, термін оренди, порядок внесення орендної плати, оплати комунальних послуг, умови дострокового розірвання договору. Обов'язково слід підписати акт прийому-передачі житла, в якому детально описати, що в ньому знаходиться, в якому стані (пошкодження), зафіксувати показання лічильників.

"Якщо укладати договір на термін до трьох років, то завіряти договір у нотаріуса не потрібно. Важливо, щоб всі можливі суперечки і варіанти їх вирішення були передбачені в договорі", – зазначає експерт в сфері нерухомості.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні злетіли ціни на оренду житла. Подорожчання у вересні, за оцінками експертів, становить близько 20%. Головна причина - підвищений попит з боку студентів, які почали шукати собі знімні квартири після початку навчального року.

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