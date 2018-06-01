Сьогодні на закритті міжбанківських торгів долар подорожчав, а курс євро знизився в покупці і продажу.

Торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 26.10/26.14, до 12:00 звузився спред 26.11/26.12. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 26,13/ 26,15, повідомляє "IBC.UA" .

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В Україні подорожчав долар

Станом на 15:30 обсяг купівлі-продажу американської валюти склав 358.28 млн. Дол. США за середньозваженим курсом - 26.11.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0.41/0.41, до 12:00 ціни піднялися 0.41/0.42. До закриття торгів цінові показники досягли рівня 0.41/0.42. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 62.16 (+0.10).

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 30.47/30.52, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 30,50/30,51. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 30,52/30,54.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,165/1,17.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.

Падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.