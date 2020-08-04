В Україні подорожчав долар: курс валют на 4 серпня

Офіційний курс долара у вівторок, 4 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,73 грн (+5 коп.). А от євро навпаки сильно просів – до 32,51 грн (-26 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 4 серпня

1 долар США – 27,73 грн

1 євро – 32,51 грн.

Курс валют 4 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$ (+3 коп.)

Продаж – 27,90 грн/$ (+3 коп.)

Курс валют 4 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,20 грн/€ (+2 коп.)

Продаж – 32,74 грн/€ (-3 коп.)

Курс валют 4 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,69 грн/$

Продаж – 27,83 грн/$

Курс валют 4 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,59 грн/€

Продаж – 32,75 грн/€

Курс валют 4 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,75грн/$

Продаж – 27,80 грн/$

Курс валют 4 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,42 грн/€

Продаж – 32,50 грн/€

Курс валют 4 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 3 серпня, знизився на 1 копійку, а ось євро подорожчало на 23 копійки. При цьому в банках і обмінниках валюта подешевшала.