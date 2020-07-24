В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 24 липня

Офіційний курс долара в п'ятницю, 24 липня, виріс і встановився на рівні 27,87 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро становить 32,23 грн (+4 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 24 липня

100 доларів США – 2787 грн;

100 євро – 3223 грн.

Курс валют в Україні НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,72 грн/$

Продаж – 28,04 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 31,87 грн/€

Продаж – 32,46 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,72 грн/$

Продаж – 27,86 грн/$

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,20 грн/€

Продаж – 32,35 грн/€

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,75 грн/$

Продаж – 27,65 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 31,38 грн/€

Продаж – 31,50 грн/€

Курс валют в Україні Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 23 липня, виріс і встановився на рівні 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становив 32,18 грн (+51 коп.).