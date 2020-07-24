В Україні подорожчали долар і євро: курс валют на 24 липня
Курс валют в Україні 24 липня. Колаж Обозревателя
Офіційний курс долара в п'ятницю, 24 липня, виріс і встановився на рівні 27,87 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро становить 32,23 грн (+4 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 24 липня
100 доларів США – 2787 грн;
100 євро – 3223 грн.
Курс валют в Україні НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,72 грн/$
Продаж – 28,04 грн/$
Курс валют в Україні Мінфін
Євро:
Купівля – 31,87 грн/€
Продаж – 32,46 грн/€
Курс валют в Україні Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,72 грн/$
Продаж – 27,86 грн/$
Курс валют в Україні kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,20 грн/€
Продаж – 32,35 грн/€
Курс валют в Україні kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,75 грн/$
Продаж – 27,65 грн/$
Курс валют в Україні Мінфін
Євро:
Купівля – 31,38 грн/€
Продаж – 31,50 грн/€
Курс валют в Україні Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 23 липня, виріс і встановився на рівні 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становив 32,18 грн (+51 коп.).