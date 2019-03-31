В Україні подорожчає долар: на скільки та коли

В Україні курс долара в перший тиждень квітня може подолати позначку в 27,3-27,4 грн/$. Аналітики пояснюють: платіжний баланс погіршився, а в період виборів традиційно спостерігається девальвація.

OBOZREVATEL з'ясував, який курс долара чекає на українців у найближчий тиждень.

Долар подорожчає, але не сильно

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн", – прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Станом на 29 березня, згідно з довідковою інформацією НБУ, американська валюта продається за 27,2 грн/$.

З такими оцінками погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Експерт зазначає: значних змін очікувати найближчим часом не варто. Незважаючи на те, що платіжний баланс за останній час погіршився, баланс на валютному ринку вдається утримати.

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"Зараз бачимо перевагу попиту над пропозицією, як наслідок, поступово курс валюти додає в ціні. Вибори також мають свій вплив. Це період нервозності, настороженості. Думаю, що курс в 27,4 грн/$ на найближчий тиждень найбільш ймовірний варіант", – упевнений Мазуренко.

До речі, аналітик Єгор Комов впевнений: великих провалів на валютному ринку не буде. По-перше, у Національного банку є ресурси для того, щоб розширювати пропозицію і тим самим знижувати курс долара. По-друге, макроекономічна ситуація залишається стабільною, великих перекосів у бік попиту не буде.

"Курс долара в Україні регулюється ринком. Те, що робить Національний банк, утримує від різких коливань. Тобто не буває такого, що НБУ бере і опускає або піднімає долар. Якщо ринкові умови будуть такими, що покупців буде більше, ніж продавців, буде девальвація. Поки у нас ось така ось ситуація: є підстави для незначної девальвації. І це протримається до періоду сезонного зростання валютних надходжень ", – вважає Комов.

Відзначимо, в квітні курс гривні стабілізується близько 27 грн/$. Водночас в "Альпарі" відзначають: виходячи з останніх заяв всіх кандидатів, вони бачать майбутню співпрацю з Міжнародним валютним фондом як одне з важливих напрямків в роботі, від чого і залежить курс. "У зв'язку з цим вже під кінець квітня ми маємо всі шанси побачити зниження курсу до більш низьких позначок до 26,80 і нижче", – пояснюють експерти.

На що впливає курс долара

Головний девальваційний чинник в 2019-му – необхідність витрачати валюту на погашення зовнішнього боргу. Так, тільки в цьому році на ці цілі передбачено 417,4 млрд грн. При цьому загальні доходи бюджету на 2019 й – 1 трлн 26 млрд. Це близько 40% всіх доходів країни. На погашення зовнішніх кредитів направлять нові транші МВФ і запаси з золото-валютних резервів Нацбанку. При таких умовах, зазначають аналітики, найімовірніше НБУ буде стримуватися від надмірного зміцнення гривні і при можливості навпаки – буде виходити на ринок для покупки "надлишків".

Прогнози по курсу на 2019 рік:

29,08 грн / $ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн / $ (прогноз, закладений в бюджет-2019);

28,65 грн / $ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що нижня відмітка для середнього за рік курсу – 28,5 грн/$. "Наш базовий прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонні фактори впливу збережуться, проте їх інтенсивність може знизитися. Базовий сценарій передбачає досить широку амплітуду коливань, що пов'язуємо з впливом сезонних факторів, спекуляціями перед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями і виборами", – відзначає аналітик.

Ключовим фактором буде виступати зміна платіжного балансу, в якому імпорт залишиться досить вище експортних потоків (дефіцит торгового рахунку на рівні 3% ВВП) і буде закриватися за рахунок резервів і зовнішніх запозичень, які також будуть направлятися на виплату за зовнішніми зобов'язаннями.

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що в 2019 році коливання курсу гривні до долара будуть незначними. "Зовнішня кон'юнктура залежить від зовнішніх ринків. Впливає ціна на нафту, яка коливається на світовому ринку".

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