В Україні подешевшав долар, а євро відкотився нижче за 32,5 грн: курс валют на 13 серпня

В Україні подешевшали долар і євро. Колаж Обозревателя

Офіційний курс долара в четвер, 13 серпня, знизився на 7 копійок і встановився на рівні 27,52 грн. Також подешевшав євро – до 32,39 грн (-19 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 13 серпня

1 долар США – 27,52 грн;

1 євро – 32,39 грн.

Курс валют 13 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,41 грн/$ (-2 коп.);

Продаж – 27,66 грн/$ (-1 коп.).

Курс валют 13 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,02 грн/€ (0 коп.);

Продаж – 32,53 грн/€ (0 коп.).

Курс валют 13 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,53 грн/$;

Продаж – 27,63 грн/$.

Курс валют 13 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,52 грн/€;

Продаж – 32,63 грн/€.

Курс валют 13 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,55 грн/$;

Продаж – 27,60 грн/$.

Курс валют 13 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 35,22 грн/€;

Продаж – 32,30 грн/€.

Курс валют 13 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України в середу, 12 серпня, знизив офіційний курс долара до 27,59 грн (-1 коп.). При цьому вартість євро зросла до 32,55 грн (+9 коп.).