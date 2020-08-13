В Україні подешевшав долар, а євро відкотився нижче за 32,5 грн: курс валют на 13 серпня

В Україні подешевшали долар і євро. Колаж Обозревателя
Офіційний курс долара в четвер, 13 серпня, знизився на 7 копійок і встановився на рівні 27,52 грн. Також подешевшав євро – до 32,39 грн (-19 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,52 грн;
1 євро – 32,39 грн.
Курс валют 13 серпня НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,41 грн/$ (-2 коп.);
Продаж – 27,66 грн/$ (-1 коп.).
Курс валют 13 серпня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,02 грн/€ (0 коп.);
Продаж – 32,53 грн/€ (0 коп.).
Курс валют 13 серпня Мінфін
Долар:
Купівля – 27,53 грн/$;
Продаж – 27,63 грн/$.
Курс валют 13 серпня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,52 грн/€;
Продаж – 32,63 грн/€.
Курс валют 13 серпня kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,55 грн/$;
Продаж – 27,60 грн/$.
Курс валют 13 серпня Мінфін
Євро:
Купівля – 35,22 грн/€;
Продаж – 32,30 грн/€.
Курс валют 13 серпня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України в середу, 12 серпня, знизив офіційний курс долара до 27,59 грн (-1 коп.). При цьому вартість євро зросла до 32,55 грн (+9 коп.).