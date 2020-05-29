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29 травня • оновлено в 09:35
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В Україні курс долара розвернувся на 180 градусів: скільки коштує в банках і обмінниках

1.3т
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В Україні офіційний курс долара 29 травня знизився з 27,00 до 26,90 грн/$. Також валюта подешевшала в банках і обмінниках.

Про це йдеться в даних банківських установ і НБУ. До цього долар кілька днів поспіль дорожчав.

Курс валют НБУ

  • Долар – 26,90 грн (-10 коп.)

  • Євро – 29,62 грн (-9 коп.)

Курс валют НБУ

Курс валют НБУ

bank.gov.ua

Курс долара в банках

  • Купівля – 26,77 грн (-3 коп.)

  • Продаж – 27,03 грн (-2 коп.)

Курс долара в банках

Курс долара в банках

finance.i.ua

Курс в обмінниках

  • Купівля – 26,91 грн (-2 коп.)

  • Продаж – 27,06 грн (+6 коп.)

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

finance.i.ua

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вверх. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту й регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня євро долар курс валют
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