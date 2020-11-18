В труну "Північного потоку-2" заб'ють останній цвях: за Байдена проєкт Кремля можуть зупинити назавжди

Російський газопровід "Північний потік-2" може назавжди перетворитися на одну з наймасштабніших недобудов світу. Чинні американські санкції вже призвели до того, що жоден із трубоукладачів не погоджується добудувати останні кілометри.

Водночас США уже готують нову порцію санкцій, які значно розширять обмеження. Про те, що може змінитися після вступу Джо Байдена на посаду президента і яка доля одного з наймасштабніших проєктів Кремля – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тут думки експертів розходяться. Наприклад, російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив OBOZREVATEL, що Джо Байден не підтримує розвиток сланцевого видобутку газу в Америці, тому може спустити на гальмах санкції "Північного потоку-2".

США насамперед переслідують власні інтереси: чим менше в Європі російського газу, тим більша потреба в американському сланцевому паливі. Україні ж вигідно, щоб ЄС використовували саме російський газ, але щоб він доставлявся не новим газопроводом, а тим, що вже існує, нашим. Це – мільярдні доходи в бюджет і залежність держави-агресора від української інфраструктури.

Зараз же США й Україна – союзники: обом країнам вигідно зупинити проєкт. Але якщо у нас таких важелів немає, то американські санкції можуть налякати практично будь-яку європейську компанію. Водночас партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Кутіхін упевнений: президент США не ухвалює рішення, вводити санкції чи ні.

Мовляв, це справа Конгресу, а там уже всі важливі санкції давно узгодили. "Ми бачимо, що всі санкції, які були призначені вже, і санкції, які анонсуються на 2021 рік, вони виходять із Конгресу, а не від президента. Якщо президент Трамп іще міг гальмувати введення санкцій, я думаю, що Байден проти Конгресу не піде. І все, що наказує, він робитиме. Знижується гальмування", – розповів він у коментарі OBOZREVATEL.

Нові санкції проти страхових компаній – "додаткові цвяхи в труну "Північного потоку-2", розповідають в Rusenergy. Мовляв, у світі немає жодного трубоукладача, який зважився б піти проти США. Попадання в санкційні списки може означати кінець бізнесу.

"Зупинили проєкт іще в грудні. Ще перших санкцій було досить, щоб зупинити будівництво. Зараз санкції посилюють: їх поширюють і на компанії, які обслуговують, і на компанії, які страхують. Вони додають мало і фактично це додаткові цвяхи в труну проєкту", – говорить Кутіхін.

"Коли у мене запитують, чи добудують "Північний потік-2", я відповідаю зустрічним питанням: а ви знаєте хоча б одного трубоукладача в світі, який би зважився піти проти США?" – говорить Кутіхін.

Навіть якщо Кремль знайде компанію, яка погодиться фактично добудувати газопровід і припинити своє існування, до цього потрібно знайти ще й страховика, і компанію, яка проведе сертифікацію. Новий пакет санкцій, який включать до бюджету оборони США, поширить обмеження і на ці обслуговуючі компанії.

А без страхування і сертифікації працювати трубоукладчики в датських водах не зможуть. Ба більше, якщо Росія знайде вихід і з цієї ситуації, США можуть розширити пакет обмежень.

Крім того, в будівництві газопроводу брали участь і німецькі компанії. Німеччина з одного боку осуджує Кремль за війну проти України, за анексію Криму, за втручання в політику інших країн, а з іншого – підтримує наймасштабніший енергетичний проєкт – російський "Північний потік-2".

"Від того, чи буде добудовано "Північний потік-2", залежить, чи отримає нинішня політична сила, сила пані Меркель, підтримку на наступних виборах", – пояснив експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев.

Російські лобісти розраховували, що Байден продовжить проєвропейську політику Барака Обами, не захоче сваритися з Німеччиною і в зв'язку з цим не сприятиме санкціям. Сам Байден під час виборчої кампанії не робив гучних заяв про те, як ставиться до російського проєкту. Хоча тут важливо відзначити, що більшість американців хвилює, що відбувається в їхній власній країні, яка буде податкова політика, як виходитимуть з економічної кризи і боротимуться з пандемією і її наслідками.

Правда, ще 2016-го Байден один із перших серед високопоставлених американських політиків сказав, що новий проєкт – погана ідея. "Жодна з країн не повинна використовувати енергію як зброю. "Північний потік-2" – це погана угода для Європи", – процитували Reuters слова майбутнього президента США.

Варто нагадати, що після перемоги Дональда Трампа багато російських аналітиків прогнозували поліпшення відносин між США і Росією та пом'якшення санкційної політики. Проте виявилося, що саме його адміністрація найбільш жорстко виступала за зупинку газопроводу.

Тепер же може вийти так, що останні цвяхи в "труну" "Північного потоку-2" заб'ють саме за президентства Байдена. У ситуації, що склалася, коли всі важливі санкції вже узгоджено Конгресом, навіть якщо новий глава американської держави займе більш стриману позицію по відношенню до Кремля, "Північному потоку-2" це все одно не допоможе.