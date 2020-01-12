В "Слузі народу" хочуть об'єднати податки: чи буде це на користь бізнесу

У "Слузі народу" заговорили про зміну Податкового кодексу – насамперед хочуть об'єднати декілька податків в один. На думку економістів, це хороші реформи, головне тільки, щоб вони дійшли до парламенту в такому вигляді, в якому їх декларують зараз, а не з силою-силенною підводних каменів.

Що буде з податками і як це вплине на український бізнес – читайте у матеріалі OBOZREVATEL .

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Податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок і військовий збір хочуть об'єднати в один податок;

Мінімальна ставка складе 15%, але вона буде не в усіх – обіцяють ввести прогресивну шкалу ставок;

Фіналом податкової реформи стане загальне декларування. Воно також впливатиме на розмір ставки;

Експерти вважають, що це будуть корисні зміни, якщо тільки до моменту голосування нардепи не внесуть правки, що матимуть негативний вплив.

Один податок і декілька ставок

У своєму інтерв'ю голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (нардеп "Слуги народу") розповів, що у 2020 році планують об'єднати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і військовий збір .

"Ми поки обговорюємо ядро ​​податкової реформи – зміну оподаткування доходів. Найголовніші моменти – це об'єднання ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору в єдиний податок", – сказав нардеп.

Крім того, цей єдиний податок матиме іншу ставку. Якщо зараз вона фіксована і складає 18%, то потім мінімальна буде в розмірі 15% і змінюватиметься залежно від різних факторів. До яких розмірів – поки невідомо, у Міністерстві фінансів ще ведуть розрахунки.

Данило Гетманцев

Завершенням податкової реформи має стати запровадження в Україні загального декларування. Воно не буде обов'язковим, але ті, хто в ньому візьме участь, зможуть отримати знижену ставку оподаткування і навіть кешбек від держави.

"Якщо ви платите податок за звичайною, базовою ставкою, можете не подавати декларацію. Але якщо ви подасте, вам перерахують податок за мінімальною ставкою і держава поверне вам розписку про податок і, можливо, виплатить кешбек. Ми також хочемо використовувати практику, яка є в зарубіжних країнах", – сказав Гетманцев.

Ідея хороша, питання щодо кінцевої реалізації

На думку експертів, це позитивні зміни, що ведуть до практики реального прибуткового податку. Тепер, коли ЄСВ входитиме до складу єдиного податку, його не доведеться платити тим, хто зареєстрований як підприємець, але бізнесом не займається. Приклад: людина оформилася як фізособа-підприємець, а потім поїхала до Польщі на заробітки. І незважаючи на те, що вона працює в іншій країні і платить податки там, їй необхідно платити ЄСВ в Україні, хоча ніякого доходу від підприємництва вона не отримує. Платить вона просто за те, що зареєстрована як ФОП. З новими змінами цього не буде – тепер податки платитимуть лише в разі, якщо підприємницька діяльність приносить дохід.

У "Слузі народу" готують зміни до Податкового кодексу

Економіст Євген Невмержицький вважає, що нова система відповідатиме принципам оподаткування і здоровому глузду, на відміну від чинної.

"Перш за все, це відповідає принципам оподаткування. Вони полягають у тому, що підприємець платить виходячи з того, що він на ринку отримує дохід. Він отримує послуги від держави і оплачує ці послуги. І відповідно, справедливість нарахування податків полягає в тому, що вони сплачуються саме від доходів.

Пенсійні платежі мають сплачуватися виходячи з доходів. Тобто об'єднання в один податок – це вирівнювання та відновлення балансу. Це приведення в ту форму, яка природна, справедлива і відповідає принципам оподаткування. Це відповідність здоровому глузду", – розповів експерт.

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Фінансист Василь Горбаль каже, що об'єднання податків має спростити роботу бізнесу. При цьому він зазначив, що ідея в нинішній редакції непогана, але до зали Верховної Ради вона може дійти з такою кількістю правок, що реформа з корисною може стати, навпаки, неприємною для бізнесу.

"Насправді добре, що відбувається повернення дискусії про податкову реформу, про кількість податків тощо. Чим простішою буде податкова система, тим для бізнесу буде краще. Але знову ж, починаємо хорошими заявами, а закінчується якимись поправками, через що бізнес виходить на податкові "майдани". Сама ідея приймається. Об'єднання дасть простоту, не більше. Я думаю, що це перехід до прибуткової системі", – поділився експерт.

Проте одну правку він запропонував сам – об'єднувати тільки ЄСВ і ПДФО, а військовий збір тримати окремо, оскільки це тимчасовий податок, який одного разу все ж скасують.

Зараз у влади є два шляхи: з одного боку вона дійсно може спростити життя українському бізнесу, тим самим підвищивши і кількість зацікавлених у тому, щоб ним займатися. А з іншого "прогресуюча шкала" ставок податку може стати ще однією перешкодою на шляху до нормального розвитку підприємницької діяльності, адже верхня позиція шкали поки невідома, так само як і нова стандартна ставка.

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