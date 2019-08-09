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В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара

3.3т Читати матеріал російською

Рекордне зміцнення курсу гривні до долара в Україні стало можливим завдяки збігу кількох факторів.

Про це розповів в ефірі ObozTV член ради Національного банку України Василь Фурман. Він зазначив, що вартість долара в Україні визначається ринком, оскільки НБУ проводить політику плаваючого обмінного курсу.

За словами Фурмана, один з факторів, що впливають на посилення курсу української гривні – високий попит нерезидентів на українські облігації внутрішньої державної позики. Портфель нерезидентів зріс від 6 млрд грн на початку року до 80 млрд грн, повідомив він.

"Другий важливий фактор – ми маємо високі ціни на українські експортні товари, які ми експортуємо за кордон. Надходить валютна виручка. Я б додав такий фактор, як високий урожай цього року. Він буде більше, ніж минулого, а минулого був рекордний", – підкреслив член ради НБУ.

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"Третій фактор – зміна політик центральних банків провідних країн світу. Якщо в минулі роки вона була жорсткою, то зараз вони переходять до політики кількісного пом'якшення. Це означає, що Федеральна резервна система і Європейський центральний банк будуть відповідні суми коштів через різні механізми вливати в економіку. Частина цих коштів буде спрямовуватися в країни, що розвиваються, зокрема до України", – пояснив він.

Фурман також зазначив, що в окремі періоди Національний банк згладжує коливання курсу української гривні в той чи інший бік.

"Якщо брати останній період, коли гривня посилювалася, то Нацбанк викуповував надлишок долара для поповнення золотовалютних резервів. З початку року було викуплено з ринку близько 2,5 млрд доларів", – додав він.

В НБУ назвали три причини рекордного зміцнення гривні до долара

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мінекономіки спрогнозувало, що в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$.

Згідно з прогнозом, в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Курс валют Валютний ринок
Особа
Василь Фурман
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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