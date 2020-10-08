Українців чекають нові ціни на газ та опалення: до чого готуватися

В Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж зараз. Водночас виростуть і ціни на опалення.

Про те, що буде з тарифами під час опалювального сезону – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тарифи більше не контролює Кабмін, а від цін на газ залежить вартість тепла

В Україні з 1 серпня 2020-го відкритий вільний ринок газу для населення. Тепер "Нафтогаз" не зобов'язаний продавати блакитне паливо за встановленими урядом тарифами, до того ж, є різні постачальники і можна вільно вибирати, у кого і за якою ціною купувати.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона знаходитиметься – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавірусу", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL аналітикиня Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

Аналітик Єгор Комов озвучує негативніший прогноз, за його оцінками вже в грудні на ринку вартість кубометра може становити 7 грн. Це значно менше, ніж торішня ціна, але водночас більше, ніж українці платять зараз.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ росте, більше покупців за того ж обсягу, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде", – пояснює аналітик.

Щоб змінити постачальника, потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До неї прикріпити: документ на право власності (право користування), останню платіжку, копію паспорта та ІПН. Підтвердження про те, що ви успішно змінили постачальника, доведеться протягом 21 дня.

Газ надходитиме тією же трубою. Справа в тому, що внаслідок запуску ринку функції постачальника та оператора мереж розділили. Тепер облгаз відповідає тільки за комунікації і йому потрібно платити окремо – так звану абонплату. Вона вноситься, навіть якщо ви зовсім не користуєтеся блакитним паливом.

Якщо раніше тариф на газ (а це 80% у структурі тарифу на тепло) встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Водночас, ще минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна того ж місяця.

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, у грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

З огляду на структуру тарифу на тепло, за такого подорожчання газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%.

До чого призведе новий тариф на газ

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, приблизно 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Разом із подорожчанням комуналки в Кабміні також збираються урізати субсидії. Розмір "знижки" вважається як різниця між вартістю комуналки і обов'язкового платежу. Зі свого боку обов'язковий платіж – це певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за комунальні послуги.

Цей відсоток для всіх рахується індивідуально. До травня цього року для підрахунку середній дохід на одного члена сім'ї ділили на два прожиткові мінімуми і множили на 15%. Те, що вийде – і є відсоток обов'язкового платежу із сукупного доходу.

Із травня 2020 року замість 15% Кабмін почав рахувати 20%. Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі. За старими правилами сім'я з трьох осіб із доходом у 6 тис. грн мала платити за комуналку не більше 900 грн. І якщо, наприклад, соціальний норматив комунальних послуг за такої умови обходився у 2000 грн, то держава виділяла їм 1100 грн, щоб вони додали свої 900 і оплатили комуналку.

За новими правилами ця ж сім'я має заплатити зі свого бюджету за комуналку вже 1200 грн. Унаслідок розмір субсидії зменшиться на 200 грн, з 1100 до 900 грн.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – коментував OBOZREVATEL нововведення ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Важливо! На час карантину Мінсоцполітики розраховуватиме розмір за старими правилами (з урахуванням 15%), проте як тільки він закінчиться, субсидії відразу ж зменшать.