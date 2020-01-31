Українці платитимуть за газ по-новому: що змінив Кабмін

В Україні подешевшає газ для побутових споживачів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, вона тепер буде жорстко прив'язана до ціни палива на нідерландському газовому хабі.

Що буде з ціною на газ і як можуть "нагріти" українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Ціна на газ буде прив'язана до ціни на хабі TTF;

В наступному місяці українці заплатять близько 6,8 гривень за кубометр;

На думку експертів, ці зміни корисні, але без скасування спецціни для населення (PSO) ринкової ціни досягти не вийде;

Через один нюанс українці можуть переплатити в один із місяців.

Прив'язка до Нідерландів

У постанові Кабміну №17 ідеться про те, що тепер ціна повинна бути не вищою, ніж на нідерландському газовому хабі TTF. Ціну перевірятимуть на біржі Powernext/EEX. Єдине – до ціни буде додаватися 1,917% націнки НАК "Нафтогаз України".

"З 1 січня 2020 року ціна придбання природного газу не може бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 цього Положення, за вирахуванням торгової надбавки (націнки) НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни", – йдеться в рішенні.

Зробили це для того, щоб тримати ціну на ринковому рівні. До цього вона становила 6,6 гривень на кубометр, а зараз буде коливатися, залежно від ціни на TTF. Станом на 28 січня, якщо перевести в гривні за кубометри, середня ціна на кордоні з Україною дорівнює 5,7 грн/кубометр. Якщо до цього додати націнку "Нафтогазу" і доплату за транспортування, то українцям доведеться віддати за кубометр газу 6,8 гривень.

Ціна на газ на хабі TTF powernext.com

Зміни корисні, але недостатні

Член біржового комітету Української енергетичної біржі Інна Щербина вважає ці зміни позитивними, але недостатніми для повноцінного формування нормальних ринкових відносин. Для цього, за її словами, необхідно скасувати PSO (спеціальні ціни для населення, що нижчі, ніж для промисловості).

"Ринкової ціни на газ для населення вимагають і умови співпраці з МВФ. З усього лише незрозуміло, чому дотепер у ринкових умовах застосовуються неринкові механізми PSO, застосування яких має бути скасоване в умовах вільного і конкурентного ринку, які і передбачають реформи енергетичної галузі", – вважає експерт.

Нові ціни на газ

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Також новий підхід до формування ціни є більш зрозумілим і прозорим, на думку Щербини, ніж "ручний режим", що був раніше. Правда, і за ним стоїть один підступ. Вся справа в тому, що згідно з постановою Кабміну, ціна на газ буде вважатися за вартістю газу в перші 22 дні попереднього місяця. Образно кажучи, в березні газ порахують за лютневою біржовою вартістю і так далі – це може викликати проблему після закінчення опалювального сезону.

"Тобто, після закінчення опалювального сезону ціна буде ще на рівні "дорогих" зимових місяців. Цей вплив був би знівельований із початком "дорогого сезону", але PSO припиняє дію 1 травня, якщо не буде чергової пролонгації", – розповіла експертка.

Також вона зазначає і те, що ціна на газ буде тепер залежати від європейського ринку, тоді як потрібно враховувати і ціноутворюючі фактори на українському ринку.

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