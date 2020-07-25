Українці не відчують курс в 28 грн за долар, – Петрашко

Українці не відчують на собі курс долара в 28 грн/$, така вартість валюти – нормальний баланс, при якому комфортно працювати бізнесу.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. "Я вважаю, що зараз є нормальний баланс. Курс є комфортним для бізнесу, для промисловості. Розумієте, після шоку 23 грн ця девальвація на 20% вже відбулася. Люди її не відчули, коли посилювалася – так само вони зараз не відчують з точки зору того, що курс 28. Я маю на увазі з точки зору цін на товари", – сказав Ігор Петрашко.

Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька – близько 2,1%.

Відзначимо, різке зростання курсу долара, що сталося в Україні протягом останніх двох тижнів, у НБУ пояснили психологічними факторами. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. Він впевнений, що Україна вже 5 років живе у режимі плаваючого курсу і коливання курсу є природними. Вони відбуваються через різні фактори. Деколи – це коливання попиту та пропозиції валюти з боку експортерів та імпортерів, деколи – це пояснюється психологічними факторами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.