Україна позичила 10,7 мільярдів на внутрішньому ринку: які умови і відсотки

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 28 липня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 10,693 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів у Facebook. Дохідність ОВДП коливається від 7,1% до 9,2%.

"Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски цінних паперів, два з яких номіновані в національній валюті і один – в іноземній валюті. Термін обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці і 1 рік.

Від розміщення 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 4,9 млрд грн, а від однорічних – 2,1 млрд грн. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 7,1%, тоді як 1-річних – 9,2%", – йдеться у повідомленні.

У Мінфіні відзначили, що $130,5 млн залучили від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП. Середньозважена ставка прибутковості залишилася незмінною – 3,5%.

У Мінфіні розповіли про аукціон ОВДП (Facebook Мінфіну)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2020 року тодішній глава НБУ Яків Смолій заявив, що активну продаж облігацій державного боргу, яку проводив Нацбанк, не можна назвати "пірамідою". Також, за його словами, вона не є причиною збитків експортерів.