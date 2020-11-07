Україна візьме кредит на мільярди на відновлення Донбасу, – Зеленський

Україна візьме кредит у розмірі 100 мільйонів доларів (еквівалент 2,8 мрд грн) на відновлення Донбасу. Гроші виділить Світовий банк.

Про це на своїй сторінці Twitter заявив глава держави Володимир Зеленський. "Україна отримає від Світового банку $100 млн на відновлення економіки й підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую... Ми зробимо все, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони ставали заможними", – написав Зеленський.

Раніше пресслужба Мінреінтеграціі повідомляла, що Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) надасть 100 млн доларів до 2025 року на відновлення Донбасу.

Міністерство і Всесвітній банк реалізує проєкт "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження" (ВВЗ). Його мета – включення в соціально-економічне життя країни громад, що постраждали від агресії Росії. Планується залучати інвестиції в місцеву інфраструктуру на території Луганської області, підконтрольної українській владі.

Як писав OBOZREVATEL:

13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.

В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким способом влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.