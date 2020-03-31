Україна виплатила МВФ частину боргу: в НБУ назвали суму

Україна виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж в розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Гроші було перераховано 13 березня. Про це повідомили в НБУ, передають "Українські новини". "Україна виконує зобов'язання за зовнішніми платежами. 13 березня було здійснено платіж на користь МВФ на суму в еквіваленті $409,6 млн", – повідомили в регуляторі.

Згідно з календарем по виплатах на сайті МВФ, Україна виплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Черговий платіж за зобов'язаннями перед МВФ заплановано на кінець квітня і початок травня.

Співпраця з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачерговому зібранні 30 березня ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності і від якого, у тому числі, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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