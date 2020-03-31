Головна Новини
31 березня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Україна виплатила МВФ частину боргу: в НБУ назвали суму

732
Читати матеріал російською

Україна виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж в розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Гроші було перераховано 13 березня. Про це повідомили в НБУ, передають "Українські новини". "Україна виконує зобов'язання за зовнішніми платежами. 13 березня було здійснено платіж на користь МВФ на суму в еквіваленті $409,6 млн", – повідомили в регуляторі.

Згідно з календарем по виплатах на сайті МВФ, Україна виплатила 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Черговий платіж за зобов'язаннями перед МВФ заплановано на кінець квітня і початок травня.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачерговому зібранні 30 березня ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності і від якого, у тому числі, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "кредитування України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Тег
МВФ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично, вот ещё землю продадут и нам $4,5 лярда отдадут...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги