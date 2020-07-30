Україна отримала в борг $2 млрд: у Мінфіні розкрили деталі

Україна отримала $2 млрд від розміщення євробондів (боргових облігацій) під 7,253%, строк погашення яких заплановано на 2033 рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України у четвер, 30 липня.

Частина отриманих грошей пішла на викуп євробондів-2021 і євробондів-2022 (на загальну суму $846,15 млн).

"Також Україна оголосила про завершення обміну єврооблігацій в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році і єврооблігацій в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin", – повідомили у Мінфіні.

В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році в обігу складає $974,1 млрд, а загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році в обігу – $1,013 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гроші, отримані від МВФ, Україна витратить на пенсії, зарплати бюджетників, будівництво шкіл та садочків.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.