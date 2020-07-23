Україна отримає 1,2 млрд євро допомоги від Євросоюзу

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у четвер, 23 липня.

"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком", – написав Шмигаль.

За його словами, це підтримає макрофінансову стабільність держави.

"1,2 млрд євро для України – це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії", – повідомив Шмигаль.

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