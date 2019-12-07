Україна може підписати новий безвіз з ЄС – Гончарук

Україна в рамках перегляду угоди про Асоціацію з ЄС в 2021-му планує підписати ACAA agreement – промисловий безвіз, який дозволить бізнесу вільно торгувати з європейцями.

Про це після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Європарламенту Девіда Макалістера заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК. За його словами, одне із завдань, яке стоїть перед українським урядом – оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Олексій Гончарук Урядовий портал

"Ми вивчаємо всі пункти цієї угоди для того, щоб разом з нашими колегами зробити його максимально ефективним, зручним і успішним для обох сторін. Для України, безумовно, євроінтеграція є досконалим вибором, і він підтверджує свою ефективність", – зазначив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поставила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання прискорити реалізацію угод про асоціацію з Україною і Грузією.

Високий представник Євросоюзу Федеріка Могеріні зазначила успіхи, яких досягла Україна за останні п'ять років в рамках співпраці з ЄС.

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