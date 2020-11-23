Україна може опинитися на межі банкрутства і позбутися кредитів МВФ: "слуги" готують нові правила обліку для бізнесу

Україна вже кілька тижнів живе практично з "порожнім гаманцем". За підсумками року, за різними оцінками, бюджет недоотримає близько 100-150 млрд грн. І хоча податкова наповнює скарбницю стахановськими темпами, перевиконуючи план, грошей катастрофічно не вистачає. Кабінет міністрів вже фактично оголосив бюджетний дефолт (відсутність можливості фінансувати прописані в бюджеті витрати).

На цьому тлі президент Володимир Зеленський зібрав робочу групу для перегляду правил введення обов'язкового обліку оборотів для фізосіб-підприємців. І якщо "слуги" в черговий раз зважаться на експеримент над країною, зовсім скоро коштів може не вистачити навіть на захищені статті: пенсії і зарплати.

OBOZREVATEL проаналізував заяви політиків, позиції зацікавлених сторін, а також поспілкувався з рядом "слуг народу" і зібрав головні нововведення, які можуть фактично нівелювати чесний облік оборотів і привести до бюджетного колапсу.

Перше – потрібно скасувати п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу. Інакше РРО (реєстратори розрахункових операцій: касові апарати і податкові програми) повинні встановлювати тільки ті підприємства, чий дохід перевищує 1 млн грн. Але перевірити дохід без РРО буде неможливо. Якщо не скасувати цю норму, сама ідея введення обліку буде знівельована: ті, хто приховує обертів, продовжать це робити.

Друге – не можна допустити перенесення термінів введення РРО. Зараз немає жодної аргументованої причини перенесення термінів запуску нових правил. Податкове навантаження після введення обліку ніяк не зміниться, більш того, фіскали вже розробили безкоштовні програми на телефони, які також служать в якості РРО, враховують всі операції, направляють дані в податкові та дозволяють видавати чеки. Тобто гроші на покупку касового апарату витрачати не обов'язково. Єдине, що зміниться, податкова побачить реальні обороти компаній.

Третє – повинні бути рівні умови як для інтернет-торгівлі, так і для звичайних магазинів та кіосків. Зараз робоча група обговорює варіанти фіскалізації електронної комерції. І якщо для них створять окремі умови, це фактично зруйнує принцип рівності.

Четверте – ліміти для "єдинників" не можна прив'язувати до мінімалки. Окремі "мислителі" пропонують закріпити обороти в мінімальних зарплатах. Фактично це прирече українців на бідність: мінімалку вже давно потрібно значно підвищувати, в першу чергу для того, щоб хоча б частково вивести зарплати з тіні. Досвід 2017 го показав, що такий крок дозволяє наповнити податками бюджетів усіх рівнів, а отриманий ефект компенсує додаткові витрати на зарплати бюджетників. Але якщо разом з різким підвищенням мінімальної зарплати злетять ліміти для фізосіб-підприємців, це призведе до ще більшої тінізації економіки.

П'яте – не можна допустити скасування штрафних санкцій за відсутність РРО. Якщо при перегляді правил приберуть покарання за їх порушення, це повністю знищить саму ідею введення справедливого обліку. Без покарання стимулу платити податки, на жаль, не буде. Податкова культура в Україні залишає бажати кращого. Далеко не всі бізнесмени розуміють, що сплата податків – борг перед країною.

Шосте – не можна скасовувати механізм "Кешбек", який підтримує "білий" бізнес. За новими правилами, українець, який не отримав чек, може поскаржитися до податкової і повернути собі вартість товару. Такий механізм – кращий контроль. Це зобов'яже бізнес використовувати реєстратори і не ухилятися від сплати податків.

МВФ вже дав зрозуміти, що кредиту в цьому році не буде. Цілком можливо, що транш затягнеться і в 2021-му. Якщо ж обов'язкові РРО скасують, грошей взагалі не буде. Справа в тому, що введення обов'язкового обліку з 1 січня 2021-го – одна з умов кредитної програми.

Впровадження касових реєстраторів також передбачено і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Тобто, якщо ми порушимо ці норми, Україна взагалі ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.

Разом з тим, якщо ми навчимося чесно платити податки, можемо зовсім обійтися без кредитів. Ось кілька наочних цифр:

обсяг тіньового обороту в Україні становить 846 млрд грн (!), говориться в дослідженні компанії Ernst & Young;

заниження оборотів фізосіб-підприємців (т.зв. ФОПів) щорічно призводить до втрати як мінімум 2,5 млрд грн, згідно зі звітом CASE-Ukraine. Реальна ж цифра може бути в рази вище;

44,8% ВВП України знаходиться в тіні, йдеться в оцінках МВФ.

Якщо ввести справедливий облік обороту, скоротити частку тіньової економіки, Україна може отримати більше, ніж всі кредитні транші МВФ разом узяті.

Один з найважливіших кроків на цьому шляху – обов'язковий облік оборотів фізосіб-підприємців. Справа в тому, що за законом вони можуть сплачувати єдиний податок (і не платити всі інші), якщо їх оборот не перевищує певні ліміти. Левова частка "єдиноподатників" вже давно отримують більше і повинна платити повні податки. Але не робить цього. Відсутність обліку призводить до того, що податкової фактично потрібно "вірити на слово" – враховувати ті обороти, які їм показують. А ефективних методів контролю немає.

OBOZREVATEL продовжує стежити за розвитком подій. І в разі, якщо робоча група Зеленського прийме рішення, які поставлять під загрозу наповнення бюджету, співпраця з міжнародними організаціями та майбутнє всієї країни – за прізвищами назве всіх відповідальних за такий крок.