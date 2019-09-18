"У рубля немає шансів": у Росії паніка через проблеми з нафтою

Атаки дронів на нафтопромисли в Саудівській Аравії несподівано поставили під загрозу російський рубль. Як показали торги на біржі, рубль тепер знову повністю залежить від вартості бареля.

Стибки цін на нафту придавили рубль і якщо нафта не підскочить до $100, російську нацвалюту ніщо не втримає від чергового обвалу. такий тренд уже намітився, йдеться в публікації "Газети.ру".

В понеділок 16 вересня барель подорожчав на 15%, вартість Brent перевищувала $69. Відтоді почалося зниження.

"Ринки повірили, що приплив нафти на ринок відновиться і нафта продовжила дешевшати. Деякі аналітики заговорили навіть про стабілізацію цін на "чорне золото". Рубль вслід за нафтою також став знижуватися до основних валют. Але теж плавно", – йдеться в матеріалі.

Новини Світові ціни на нафту стрімко обвалилися

Російські економісти останнім часом повірили, що їх економіка подолала практично автоматичну залежність від вартості нафти, яка була в попередні роки.

"А за часів РСР ця залежність була драматичною і закінчилася катастрофою", – нагадують автори.

Однак ситуація повернулася до "радянського" русла.

"Безпілотний шабаш і загроза кіберапокаліпсису повернули колишню залежність рубля від нафти. За даними на 10.05 за московським часом курс долара підвищився на 7 коп. і досяг 64,12 руб. Курс євро виріс на 10 коп., до 70,54 руб. А за даними на 12.45 мск, курс долара підвищився на 22 копійки і досяг 64,18 руб. Євро виріс на 37 коп., до 70,7 руб. Загалом все стало, як у старі добрі часи: нафта дешевшає – дорівнює рубль слабшає. Оскільки російський держбюджету живе в основному на нафтодолари", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 вересня, зросли пі час азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс. Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається в країні.

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