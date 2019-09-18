Головна Новини
19 вересня • оновлено в 02:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

"У рубля немає шансів": у Росії паніка через проблеми з нафтою

584 Читати матеріал російською

Атаки дронів на нафтопромисли в Саудівській Аравії несподівано поставили під загрозу російський рубль. Як показали торги на біржі, рубль тепер знову повністю залежить від вартості бареля.

Стибки цін на нафту придавили рубль і якщо нафта не підскочить до $100, російську нацвалюту ніщо не втримає від чергового обвалу. такий тренд уже намітився, йдеться в публікації "Газети.ру".

В понеділок 16 вересня барель подорожчав на 15%, вартість Brent перевищувала $69. Відтоді почалося зниження.

"Ринки повірили, що приплив нафти на ринок відновиться і нафта продовжила дешевшати. Деякі аналітики заговорили навіть про стабілізацію цін на "чорне золото". Рубль вслід за нафтою також став знижуватися до основних валют. Але теж плавно", – йдеться в матеріалі.

Новини
Світові ціни на нафту стрімко обвалилися

Російські економісти останнім часом повірили, що їх економіка подолала практично автоматичну залежність від вартості нафти, яка була в попередні роки.

"А за часів РСР ця залежність була драматичною і закінчилася катастрофою", – нагадують автори.

Однак ситуація повернулася до "радянського" русла.

"Безпілотний шабаш і загроза кіберапокаліпсису повернули колишню залежність рубля від нафти. За даними на 10.05 за московським часом курс долара підвищився на 7 коп. і досяг 64,12 руб. Курс євро виріс на 10 коп., до 70,54 руб. А за даними на 12.45 мск, курс долара підвищився на 22 копійки і досяг 64,18 руб. Євро виріс на 37 коп., до 70,7 руб. Загалом все стало, як у старі добрі часи: нафта дешевшає – дорівнює рубль слабшає. Оскільки російський держбюджету живе в основному на нафтодолари", – йдеться в матеріалі.

"У рубля немає шансів": у Росії паніка через проблеми з нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 вересня, зросли пі час азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс. Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається в країні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Росія
Тег
рубль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel