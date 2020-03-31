У Росії різко змінались вартість рубля (графік)

У Росії несподівано зміцнився рубль. У вівторок, 31 березня, на Московській біржі долар торгується по 79,01 руб./$, тоді як у понеділок біржа закрилася на позначці 79,32 руб./$.

Євро подешевшав до 86,80 руб./євро. У п'ятницю він коштував 87,62 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Це відбувається на тлі оголошення ізоляції регіонів Росії через епідемію коронавірус і падіння світових цін на нафту. Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI у понеділок обвалилася до 18-річного мінімуму – нижче 20 доларів за барель.

Курс валют в Росії Московська біржа

Курс валют в Росії Московська біржа

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну позначку 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!