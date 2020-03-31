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31 березня • оновлено в 10:44
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У Росії різко змінались вартість рубля (графік)

1.3т
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У Росії несподівано зміцнився рубль. У вівторок, 31 березня, на Московській біржі долар торгується по 79,01 руб./$, тоді як у понеділок біржа закрилася на позначці 79,32 руб./$.

Євро подешевшав до 86,80 руб./євро. У п'ятницю він коштував 87,62 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Це відбувається на тлі оголошення ізоляції регіонів Росії через епідемію коронавірус і падіння світових цін на нафту. Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI у понеділок обвалилася до 18-річного мінімуму – нижче 20 доларів за барель.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Російський рубль

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну позначку 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Криза в Росії Коронавірус
Місце
Росія
Теги
курс валют рубль долар євро
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В России неожиданно укрепился рубль. Неожиданно для х0хлов? или для кого?
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