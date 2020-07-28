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У Росії курс рубля впав до мінімальних позначок за останні місяці

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
10,6 т.
Курс рубля

У Росії обвалився курс рубля. Колаж Обозревателя

У Росії різко обвалився рубль. По відношенню до долара він впав до мінімальних значень більш ніж за два місяці, а до євро – майже за чотири місяці.

В ході торгів на Московській біржі у вівторок, 28 липня, курс долара досяг позначки 72,41 руб./$. Це на 85 коп. вище, ніж було напередодні. Вартість євро також піднялася – до 84,83 руб./євро (+76 коп.). Про це свідчать дані майданчика станом на 15:15 за київським часом.

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 28 червня:

  • долар – 71,58 рубля;

  • євро – 83,77 рубля.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії Центробанк РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помітно ослаб рубль. Курс євро по відношенню до російської валюти в п'ятницю, 17 липня, вперше з початку травня подолав позначку в 82 руб./євро. А курс долара виріс до 71,89 руб./$.

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