У Росії курс рубля впав до мінімальних позначок за останні місяці

У Росії різко обвалився рубль. По відношенню до долара він впав до мінімальних значень більш ніж за два місяці, а до євро – майже за чотири місяці.

В ході торгів на Московській біржі у вівторок, 28 липня, курс долара досяг позначки 72,41 руб./$. Це на 85 коп. вище, ніж було напередодні. Вартість євро також піднялася – до 84,83 руб./євро (+76 коп.). Про це свідчать дані майданчика станом на 15:15 за київським часом.

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 28 червня:

долар – 71,58 рубля;

євро – 83,77 рубля.

Курс валют в Росії Центробанк РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помітно ослаб рубль. Курс євро по відношенню до російської валюти в п'ятницю, 17 липня, вперше з початку травня подолав позначку в 82 руб./євро. А курс долара виріс до 71,89 руб./$.