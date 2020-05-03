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3 травня • оновлено в 23:06
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У Росії курс рубля розвернувся на 180 градусів

43.8т
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У Росії помітно виріс курс долара. А рубль, що впевнено зміцнювався весь минулий тиждень, у п'ятницю на момент закриття торгів на Мосбіржі обвалився до 74,38 руб./$.

При цьому максимально сильною російська валюта була ще вдень у четвер – тоді курс складав 72,68 руб./$. Тобто, за один день долар подорожчав на 1,70 руб. Про це свідчать дані біржі. Біржовики радять спекулянтам терміново купувати іноземну валюту.

Вартість долара на біржі в Росії

Вартість долара на біржі в Росії

Також рубль помітно подешевшав відносно євро. Курс євро з 79,09 руб./євро в четвер до закриття торгів злетіла до 81,45 руб./євро.

Вартість євро на біржі в Росії

Вартість євро на біржі в Росії

При цьому офіційний курс валют в Росії на п'ятницю, 1 травня, Центробанком РФ було встановлено на рівні 72,72 руб./$ і 79,11 руб./євро. Тобто, насправді російська валюта впала сильніше, ніж припускали в ЦБ РФ.

Офіційний курс валют в РФ

Офіційний курс валют в РФ

cbr.ru

Чому зміцнювався рубль

Очевидно, що рубль, який вкрай залежить від світових цін на нафту, не може дорожчати, коли вартість сировини падає. І це насправді так.

За підсумками березня та квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (приблизно 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, в Мінфіні РФ вирішили на цю суму з 7 квітня до 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. щодня.

У такий спосіб російський рубль справді зміцнюється попри дешеву нафту. Але робиться це за кошт "проїдання" валютних запасів Кремля.

У Deutsche Bank підрахували, що якщо російська нафта Urals коштуватиме $15 за барель, то резерви Фонду національного добробуту Росії (ФНД, резервний фонд країни) вичерпаються трохи більше ніж за два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня призвів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро долар курс валют рубль
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
х.....с ним!
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