У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує

У Росії триває неконтрольоване падіння рубля. У п'ятницю, 28 лютого, вартість євро перевищила 74,5 руб.

З часу останньої угоди в четвер курс євро виріс на 2 рублі, свідчать дані Московської біржі. Це трапилося вперше з 29 серпня 2019 року.

Новини Рубль обвалився через паніку навколо епідемії коронавірусу

Також рубль вкотре впав і щодо долара – курс досяг позначки 67,5 руб/$, що на 1,4 рубля більше, ніж попереднього дня.

Курс рубля

Аналітики пояснюють це як загрозою пандемії коронавірусу (вона пришвидшує падіння цін на нафту), так і наростанням конфлікту Росії та Туреччини.

"Додався геополітичний фактор: загострення ситуації в Сирії, де армія Туреччини зазнала значних втрат від удару урядових сил. 33 військовослужбовці Туреччини загинули напередодні внаслідок авіаудару сирійських військ у провінції Ідліб. Водночас Міноборони РФ заявило, що турецькі війська, що потрапили під удар, не мали перебувати в цьому районі, і що Анкара не попередила Москву заздалегідь про їхнє розміщення. США засудили дії Дамаска та обіцяли бути поруч зі своїм союзником по НАТО", – йдеться в публікації на ProFinance.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

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