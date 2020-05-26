У Німеччині прогнозують найглибшу рецесію економіки через коронавірус

Уряд Німеччини через коронавірус прогнозує в 2020 році найглибшу рецесію за весь післявоєнний період.

Про це повідомляє видання DW. "Уряд ФРН прогнозує в 2020 році найглибшу рецесію за весь післявоєнний період: очікується, що обсяг ВВП скоротиться на 6,3 відсотка", – пише видання.

Пандемія коронавірусу сильно обрушила німецьку економіку. Обсяг ВВП Німеччини в першому кварталі 2020 року скоротився в квартальному численні на 2,2 відсотка. "Це найсильніше зниження з часів світової фінансової кризи 2008-2009 років і другий за масштабами обвал з часів возз'єднання Німеччини", – повідомило федеральне статистичне відомство у понеділок, 25 травня.

Головними факторами, що викликали настільки сильний обвал, стало зниження приватного споживання на 3,2 відсотка і скорочення інвестицій у виробництво обладнання на 6,9 відсотків в квартальному численні.

Криза через коронавірус обрушив і німецький експорт, який знизився на 1,3 відсотка. Обсяг імпорту скоротився на 1,6 відсотка. Статистика відзначає, що оскільки суворі заходи карантину почали діяти в Німеччині лише з середини березня, наслідки локдауна в другому кварталі будуть відчуватися ще сильніше, ніж в першому.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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