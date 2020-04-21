Глава МВФ попередила країни про нову загрозу через коронавірус

Глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що прогнози, які називали нинішню кризу "найбільшою з часів Великої депресії", повинні бути скориговані в гіршу сторону.

Про це вона написала в блозі на сайті МВФ. "Прогноз невтішний. Ми очікуємо, що світова економічна активність скоротиться в масштабах, яких ми не бачили з часів Великої депресії", – йдеться в повідомленні.

МВФ

У МВФ вважають, що пік пандемії ще не пройдено, а тому ситуація тільки погіршиться.

"І МВФ, як і нашим країнам-членам, можливо, доведеться вийти ще далі за межі нашої зони комфорту, щоб подумати, чи можуть знадобитися виняткові кроки у цій винятковій кризі", – написала Георгієва.

Щоб пом'якшити удар, найбільші країни вже витратили мільярди доларів. Ці гроші йдуть на здешевлення кредитів, стимулювання попиту і безпосередньо боротьбу з коронавірусом. А ось найбіднішим країнам буде потрібно особливо велика допомога.

"Для наших найбідніших членів нам потрібно набагато більше пільгового фінансування. Оскільки пік спалаху ще попереду, багатьом економікам потрібні значні фінансові витрати для подолання кризи в галузі охорони здоров'я та мінімізації банкрутств і втрати робочих місць при одночасному зростанні потреб у зовнішньому фінансуванні", – написала Георгієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів у рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада має ухвалити закон про банки і запустити ринок землі.

Раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення Україною законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

В Україні криза закінчиться вже в 2021 році. Після спаду економіки ВВП може вирости відразу на 3,6%. Такий прогноз склали в МВФ.

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