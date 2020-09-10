У МВФ не змогли назвати дату нового траншу Україні, а Білорусі відмовили в $900 млн

Міжнародний валютний фонд не може назвати дату місії в Україну для траншу stand by.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу заявив, що дискусії з приводу поточної програми stand by тривають.

"Я не можу дати дати місії з першого її перегляду", – сказав він.

За словами Райса, підтримку незалежності та цілісності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищої антикорупційного суду – це попередня умова поточної програми підтримки МВФ.

Крім того він зазначив, що переговори між самопроголошеною владою в Білорусі і Фондом про надання країні фінансової допомоги закінчилися провалом. Білорусь претендувала на $900 млн.

"Угоди досягнуто не було. Ми не знайшли способів подолати суттєві розбіжності щодо належних заходів реагування на нинішні труднощі", – підкреслив Райс.

Він додав, що каменем спотикання став інструмент для прискореного фінансування, в рамках якого фінансовий інститут надає допомогу державам, які постраждали від поширення COVID-19. При тому, що цей механізм не містить ніяких жорстких умов, але для його використання потрібні гарантії прозорості та прийняття належних політичних заходів для боротьби з вірусом і відновлення економічної стабільності.

В результаті Білорусь відмовилася гарантувати дотримання "заходів із стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є стандартною процедурою для всіх країн", які претендують на кошти МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала перший транш МВФ в рамках нової програми stand-by в сумі $2,1 млрд.

У Кабінеті міністрів очікують отримати другий транш від МВФ до кінця 2020 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!