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5 березня • оновлено в 17:23
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Маркарова представила нового міністра фінансів Уманського

2.3т
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У Міністерстві фінансів України офіційно представили нового керівника – Ігоря Уманського.

Про це повідомили в четвер, 5 березня, на сайті Мінфіну. Також про передання справ Уманському у Facebook написала колишня очільниця відомства Оксана Маркарова.

"Передала справи новому міністру й побажала Ігорю Уманському успіху!" – написала Маркарова.

Маркарова передала справи Уманському

Маркарова передала справи Уманському

facebook.com / Оксана Маркарова

Нагадаємо, у нового міністра цікава біографія. Йому 45 років, народився в місті Прип'ять Київської області. За освітою економіст. Як чиновник встиг попрацювати за президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Віктора Януковича й Петра Порошенка (був його радником з з 2015 до 2019 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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