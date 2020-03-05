Маркарова представила нового міністра фінансів Уманського

У Міністерстві фінансів України офіційно представили нового керівника – Ігоря Уманського.

Про це повідомили в четвер, 5 березня, на сайті Мінфіну. Також про передання справ Уманському у Facebook написала колишня очільниця відомства Оксана Маркарова.

"Передала справи новому міністру й побажала Ігорю Уманському успіху!" – написала Маркарова.

Маркарова передала справи Уманському facebook.com / Оксана Маркарова

Нагадаємо, у нового міністра цікава біографія. Йому 45 років, народився в місті Прип'ять Київської області. За освітою економіст. Як чиновник встиг попрацювати за президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Віктора Януковича й Петра Порошенка (був його радником з з 2015 до 2019 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку, стало відомо 29 лютого.

Сам Гончарук заявляв, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення спростовував.

4 березня Гончарук написав заяву про свою відставку. Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.

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