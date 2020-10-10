У Криму масово закрилися російські банки, залишилося всього кілька і вони під санкціями

В анексованому Криму закрилися 30 із 36 російських банків. А ті, що залишилися на півострові, перебувають під санкціями.

Про це йдеться в матеріалі Blackseanews. Держава-окупант планувала використати українські фінансові установи для пом’якшення проблем "перехідного періоду". Однак жоден з українських банків, який мав відокремлені підрозділи на території Криму, не надав згоду продовжувати роботу на окупованій території відповідно до законодавства РФ.

За період окупації Криму в різні часи починали роботу 34 російських банки. Крім того, під російську юрисдикцію перейшли 2 місцеві банки (загалом 36).

На сьогодні 28 банків позбулися ліцензій. З них 5 банків уже ліквідовано, 23 перебувають у процедурі банкрутства.

2 російських банки, що залишили Крим після нетривалої спроби роботи, ще працюють на території РФ. Станом на 1 вересня 2020 року на півострові залишилося 6 діючих банків РФ. Всі вони перебувають під міжнародними санкціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.