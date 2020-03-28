Ціни на нафту впали нижче за нуль на американському ринку

У США на ринку фізичної нафти ціни впали нижче за нуль – виробники фактично платять споживачам, щоб ті забрали чорне золото.
Про це повідомляє Bloomberg. Насамперед ціни обвалилися на густу нафту, яка використовується здебільшого для виробництва дорожнього бітуму. Mercuria Energy Group Ltd., торговий дім, в середині березня поставив 19 центів за барель нафти, фактично попросивши виробників заплатити за розкіш позбутися від продукції.
"Це сира нафта, що не має виходу до моря, у якої просто немає покупців", – каже Елізабет Мерфі, аналітикиня консультанта ESAI Energy. "У місцях, де склад швидко заповнюється, ціни можуть піти на мінус. Закриття можуть відбутися до того часу", – додала вона.
Ціни на нафту
Brent і West Texas Intermediate, еталони коливаються вище за 20 доларів за барель. Але у світі фізичної нафти, де реальні бочки переходять з рук в руки, виробники отримують куди менше, оскільки попит падає.
Нафтові трейдери вважають, що інші джерела сировини, найімовірніше, незабаром побачать негативні ціни, оскільки нафтопереробні заводи скорочують кількість оброблюваної ними продукції, залишаючи частину нафти, що не має виходу до моря, без легкого доступу до трубопроводу.
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