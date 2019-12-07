Українців змусять більше працювати і скоротять свята: що не так з новим КЗпП

Інтернет-видання "Страна" опублікувала нібито новий варіант Трудового кодексу, яким передбачається урізати лікарняні і переглянути відпустки, спростити процедуру звільнення людей, включаючи працівників пільгових категорій. А також перейти на трудові договори, узаконити 12-годинний робочий день і прибрати профспілки.

Видання інформує, що документ може бути винесений на Кабмін вже на цьому тижні, після чого його подадуть до парламенту, де законопроєкт розглянуть за прискореною процедурою. В "Слугзі народу" ж спростовують наявність скандальних норм в новому ТК.

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У "Страни" опинився текст нібито нового варіанту Трудового кодексу, який незабаром повинні прийняти парламентарії.

У тексті прописано безліч скандальних норм, серед яких спрощення звільнення пільговиків, урізання лікарняних і відпустки, а також ліквідація профспілок.

В "Слугузінароду" нічого не знають про подібний законопроєкт і називають його фейком.

Що ж дійсно можуть прописати в новому Трудовому кодексі.

"Трудове рабство"

Як повідомляє "Страна", новий варіант ТК підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства під керуванням Тимофія Милованова. Спішно підготовлений законопроєкт містить 99 статей замість 130, що дозволить нардепам прийняти його за прискореною процедурою.

Тимофій Милованов "Ліга.нет"

З основних меседжів урядово законопроекту можна виділити перехід на роботу за трудовими договорами. Вони можуть бути короткостроковими або безстроковими, з нефіксованим робочим часом, учнівські та т. д.

Так, короткострокові або сезонні договору роботодавець зможе розривати з будь-якої причини (навіть якщо вона не пов'язана з професійною), повідомивши працівника про звільнення за три дні.

Ще одна цікава норма, про яку пишуть журналісти – узаконення 12-годинного робочого дня.

"Норма про 8-годинний робочий день в проєкті є, але лише як орієнтир – зазначено, що це" нормальна "тривалість робочого дня, але можуть бути і понаднормові. Зазначено, що відпочинок між змінами повинен становити не менше 12 годин, тобто, законним буде вважатися 12-годинний робочий день " – пишеться в статті.

Крім того, спрощується можливість для звільнення співробітників і розірвання договору раніше терміну їх закінчення. Наприклад, в законопроєкті нібито прописана норма, яка передбачає звільнення за "власною ініціативою роботодавця". В такому випадку, досить просто повідомити працівника за 15 днів (якщо до цього він працював на цьому місці до шести місяців) або 30-90 днів (якщо стаж від півроку до 10 років). Втім, ці дні можуть бути замінені грошовою компенсацією, тоді роботодавець може вас повідомити про звільнення в той же день.

Серед інших причин для звільнення – порушення умов трудового договору більше двох разів за півроку. Так, неявка на роботу через тимчасову непрацездатність, тобто через тривалу хворобу (від 4 місяців), або неявка на роботу понад 10 днів без причини, стане приводом для розірвання трудового договору.

Якщо потенційний працівник не згоден підписуватися під такими умовами, роботодавець може розірвати договір в односторонньому порядку.

За даними видання, під удар також потрапляють пільговики, наприклад, жінки в декреті можуть залишитися без роботи в зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємства.

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З державних свят, які є вихідними, хочуть залишити тільки дев'ять: 1 січня (Новий рік), 25 грудня і 7 січня (Різдво), 8 березня, 1 і 9 травня, 28 червня (День Конституції), 24 серпня (День незалежності) , 14 жовтня (День захисника України).

Крім цього, після вступу закону в силу, відразу ж анулюються ряд чинних законів – Кодекс законів про працю, "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про професійні спілки" та інші.

Їх замінить якась Національна служба посередництва і примирення – державний орган, який займатиметься трудовими конфліктами.

"Трудовий фейк"

Текст нібито нового Трудового кодексу, який вдалося знайти "Страні" вже викликав чимало шуму. У свою чергу OBOZREVATEL спробував з'ясувати достовірність прописаних в ЗМІ норм у глави профільного комітету ВР з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галини Третьякової.

Галина Третьякова "Цензор.Нет"

З причини завантаженого графіку роботи народний депутат не змогла повноцінно прокоментувати викладену статтю, але стверджуюче заявила, що написане – фейк.

Трудовий кодекс

Ідея перезапуску КЗпП тягнеться вже кілька років. Попередній парламент 8-го скликання встиг прийняти законопроєкт тільки в першому читанні, але "слуги народу" вирішили переписати все по-своєму.

Передбачалося, що новий Трудовий кодекс українці побачать вже до кінця року, але в середині листопада Милованов повідомив, що для узгодження всіх норм необхідно ще два місяці. А це означає, що найімовірніше депутати навіть не встигнуть його проголосувати на поточній сесії. Хоча в "турборежимі" можливо все.

На сьогодні ж офіційно опублікованого тексту законопроекту немає, всі норми, які описують ЗМІ взяті з слів народних депутатів, чиновників, членів профспілок, HR-фахівців і інших експертів, які беруть участь в розробці.

Багато розмов ходить навколо як збільшення терміну офіційного оплачуваної відпустки, так і його скорочення. Звучали дві ідеї: збільшити відпустку на 4 дні, і до отримуваних 28 дням ще додати сім-десять, так званих, хворих днів, коли людина може зателефонувати і сказати, що не виходить на роботу через хворобу, вигоряння, стресу і іншого.

Стрес "Укрінформ"

Так і обговорювалося зменшення кількості днів відпустки, але замість цього співробітник зможе брати неоплачувану лікарняний на 1-3 дні без будь-яких довідок від лікарів.

Однак тут прозвучала ідея Милованова про те, що українським робітникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок від 15 днів до 30. "Люди мають на це право, і ходять в подібні відпустки за потребою", – додав він.

Так само міністр роз'яснив позицію за трудовими договорами, за його словами, зараз законодавчо дозволено усний договір, який, по суті, не захищає працівника. Тому Міністерство пропонує ввести обов'язковий письмовий трудовий договір, де будуть прописані всі деталі роботи.

Що стосується спрощення звільнення, це також обговорювалося раніше. Наприклад, глава Кабміну Олексій Гончарук ще в листопаді місяці заявляв, що зараз легше розлучитися, ніж звільнити співробітника. І ситуацію треба міняти.

"Ми хочемо лібералізувати пострадянський регулювання в трудових відносинах. Це призводить до безробіття. Люди бояться брати один одного на роботу. В Україні іноді легше розлучитися, ніж звільнити співробітника. І це лякає", – розповів глава Кабміну про наляканих роботодавців 14 вересня, ніж ще більше налякав найнятих працівників.

Цю ідею поділяють і у владних кабінетах. Зараз ніхто точно не може сказати, які норми потраплять в остаточну версію законопроекту. Поки що звучать такі пропозиції: дати можливість звільняти тих, хто у відпустці і на лікарняному; тих, хто в декреті; тих, хто не пройшов атестацію.

Ідею підтримує і президент України Володимир Зеленський, проте запевнив, що питання звільнення жінок в декреті буде знято.

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У свою чергу Милованов заявляє, що уряд навпаки хоче захистити пільговиків. За його словами, вони хоч і є захищеними за українським законодавством, але часто відбуваються маніпуляції через реформування, реорганізацію або зміну юридичної особи: "Ми чітко пропишемо, щоб це було складніше робити, а в ідеалі неможливо", – заявив міністр.

Раніше в розмовах з учасниками розробки законопроекту також говорилося про збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин. Але експерти стверджують, що це буде можливо тільки в разі обопільною домовленістю між співробітником і роботодавцем. Крім того, оплачуватися переробки повинні окремої ставкою.

Робота до пізна "Пліткарі"

Ще одне питання, яке збираються врегулювати за допомогою нового КЗпП – віддалена робота. На даний момент фрілансери знаходяться поза законом, їхня праця не регулюється ніякими нормами, і це завжди привід для певних штрафів від органів.

"Тому частина реформи полягає в тому, щоб те, що відбувається де-факто було закріплено на рівні нормативних документів", – заявив Милованов, зазначивши, що суть детінізації ринку праці вона полягає в тому, що можна не ховатися.

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