Трамп продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на 12 місяців санкції проти Росії, введені в 2014 році через її агресію в Україні

Про це сказано у документі, опублікованими Білим домом 25 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії

"Дії і політика, про які йдеться в цих указах, як і раніше представляють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан в країні, який був оголошений 6 березня 2014 року, і заходи, ухвалены в цей день, 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018 року, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, повинні продовжувати діяти після 6 березня 2020 року. Тому ... я продовжую на рік національний надзвичайний стан, оголошений в указі 13660", – йдеться у документі.

Вперше обмежувальні заходи проти Росії ввів президент Барак Обама в 2014 році, вони набули чинності 6 березня того ж року. Поступово санкції доповнювалися. Щорічно приймається рішення про продовження дії цих заходів ще на 12 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Росії, Китаю, Іраку і Туреччини за підтримку ракетної програми Ірану.

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