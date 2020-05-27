США зібралися зупинити "Північний потік-2": чи зможе Трамп перетворити проєкт Путіна на купу брухту

Нові санкції на тлі падіння цін на газ можуть призвести до того, що запуск "труби" виявиться невигідним

"Північний потік-2" через обвал цін на газ, скорочення попиту й нові санкції США не тільки виявиться збитковим, а й ризикує перетворитися на невдалий довгобуд. Американський посол у Німеччині закликав "не годувати звіра" і анонсував нові санкції, які можуть зупинити газовий проєкт президента РФ Володимира Путіна.

Про те, як і чому можуть заморозити "Північний потік-2" і до чого це призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росія втратила масштабний проєкт, а мільярди витратила даремно?

Заявлена вартість "Північного потоку-2" майже 10 млрд євро. І цілком можливо, що ці гроші витратили даремно. І на це кілька причин: перша – будівництво затягнулося майже на рік і невідомо, чи буде взагалі закінчено, тому в процесі "труба" може виявитися "золотою". Друга – починаючи будівництво, ніхто не міг передбачити, що ціни на газ впадуть до історичних мінімумів, як і попит на нього.

"Загалом, якщо порахувати витрати на будівництво самого газопроводу, то вони не окупні. Тільки один газовий коридор до берега Балтики від Ямалу коштує "Газпрому" більше, ніж $ 100 млрд", – заявив OBOZREVATEL партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

Ускладнюють проблему і США, які спочатку виступали проти будівництва трубопроводу. Уже кілька місяців у міжнародних ЗМІ з'являються новини з посиланнями на джерела про те, що американці введуть санкції проти всіх, хто причетний до "Північного потоку-2". Мовляв, постраждати можуть навіть покупці газу.

Хоча, як у коментарі OBOZREVATEL пояснив аналітик Єгор Комов, визначити, звідки надійшов куплений газ, вкрай складно. Якщо санкції будуть стосуватися тільки тих, хто бере участь у будівництві, запуску і експлуатації "Північного потоку-2", найімовірніше, впевнений аналітик, охочих опинитися під загрозою потрапити до "американського чорний списку" не виявиться.

"Санкції США можуть призвести до арешту всіх активів компанії та керівника компанії, які потрапили під санкції, заборони на кредитування, комерційну діяльність із резидентами США. Інформацію про те, що під санкції можуть потрапити й покупці, я б не сприймав ніяк інакше, як риторику", – розповідає Комов.

Щоб запустити "Північний потік-2", потрібно підготувати трубоукладальне судно, отримати дозвіл на його роботу в європейських регуляторів, потім дочекатися, коли завершиться нерест риби. У результаті повноцінно продовжити роботу можна вже в кінці літа. До цього моменту в США є час, щоб ухвалити остаточне рішення щодо санкцій. І від того, наскільки вони будуть жорсткими, залежить доля трубопроводу.

"Німеччина повинна припинити годувати звіра, не сплачуючи достатньо за НАТО", – заявив німецькому виданню Handelsblatt посол США в Німеччині Річард Гренелл. Такий недипломатичний тон дипломата говорить про серйозний намір американців. У європейській пресі вже давно пишуть про те, що у Вашингтоні уважно стежать, як проходить будівництво, і чим швидше воно підходить до завершення, тим агресивніші їхні заяви.

Американський лідер Дональд Трамп закликав відмовитися від "Північного потоку-2" своїх європейських колег, погрожував санкціями, вводив санкції й тепер, напередодні чергових виборів, він може використовувати атаку на "газовий проєкт Путіна", щоб завоювати авторитет в очах своїх виборців.

"Північний потік-2" може виявитися непотрібним

Росія вже обмежує поставки газу через Польщу, а ось від української газотранспортної системи відмовитися не може. Справа в тому, що ще в кінці минулого року "Нафтогаз" підписав новий контракт із "Газпромом", який гарантує прокачування 178 млн кубометрів газу на добу.

"23 травня почалося обвальне зниження транзиту через газопровід Ямал-Європа. Згідно з планом Путіна, таке падіння мало статися 1 січня, та не на польському, а на українському транзитному маршруті", – заявив гендиректор East European Gas Analysis (США) Михайло Корчемкін.

Директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон додав: обсяг транзиту через Польщу різко знизився після закінчення старого транзитного контракту. Фактично зараз "Газпром" там замовляє потужності на день вперед і принцип "качай або плати" не працює.

Тобто від української ГТС "Газпром" відмовитися не може. Водночас зараз Катар розглядає можливість продавати дешевий газ у Європу, щоб відшкодувати часткову втрату китайського ринку. У Катару собівартість блакитного палива нижче, тому Росії з ними конкурувати складно.

І якщо Катар почне активно поставляти блакитне паливо в Європу, Росія може остаточно залишитися "з носом": "Північний потік-2" себе не окупить, та й зовсім виявиться не завантаженим.

У результаті один із найдорожчих проєктів часів президентства Володимира Путіна ризикує опинитися провальним. Важко уявити, що глава РФ понесе за це політичну відповідальність, однак по бюджету північного сусіда така помилка може міцно вдарити.

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