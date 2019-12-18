Майже $700 млн! У США підтримали новий транш допомоги Україні

Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 698 мільйонів доларів.

Ця сума буде спрямована Києву в 2020 році, повідомляє в середу, 18 грудня, "Голос Америки". Відзначається, що фінансування на 2,3 мільйона доларів більше, ніж Україна отримала від США в 2019 році.

За грошову допомогу поки що проголосували лише в Палаті представників. Пізніше підтримку України повинен розглянути ще й американський Сенат.

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Конгресвумен Марсі Каптур зазначила, що нова підтримка свідчить про "надійну і потужну підтримку України владою США".

"На даний момент, коли весь світ спантеличений політизацією питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну і потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій чи будь-якій іншій адміністрації знову незаконно затримати таку підтримку", – сказано в заяві, яка з'явилася на сторінці конгресвумен у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конгрес США погодив оборонний бюджет-2020, в якому закладено виділення $300 млн військової допомоги Україні.

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