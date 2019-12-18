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19 грудня • оновлено в 00:55
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Майже $700 млн! У США підтримали новий транш допомоги Україні

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Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 698 мільйонів доларів.

Ця сума буде спрямована Києву в 2020 році, повідомляє в середу, 18 грудня, "Голос Америки". Відзначається, що фінансування на 2,3 мільйона доларів більше, ніж Україна отримала від США в 2019 році.

За грошову допомогу поки що проголосували лише в Палаті представників. Пізніше підтримку України повинен розглянути ще й американський Сенат.

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Конгресвумен Марсі Каптур зазначила, що нова підтримка свідчить про "надійну і потужну підтримку України владою США".

"На даний момент, коли весь світ спантеличений політизацією питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну і потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій чи будь-якій іншій адміністрації знову незаконно затримати таку підтримку", – сказано в заяві, яка з'явилася на сторінці конгресвумен у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конгрес США погодив оборонний бюджет-2020, в якому закладено виділення $300 млн військової допомоги Україні.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
Теги
макрофінансова допомога конгрес США
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
"Дай денег, дай денег, денег дай!" (с). И плевать на внуков и правнуков, которые всю жизнь пахать будут только на то, чтобы отдать ваши долги! Хоxлятская сущность...
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Под залог черноземов? Це перемога йатакщитаю!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Любимое занятие кaцaпoв это считать деньги в украинском кармане. И подыхать от зависти. Впрочем, от зависти кaцaпьe дохнет постоянно
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Levitsky Valery, ЗВР. Россия 530 млрд долларов ЗВР. Украина 20 млрд. долларов ДААХУЕТЬ зависть! гугли. бугагаг
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