Головна Новини
18 квітня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Скільки буде коштувати долар в Україні в кінці року: в Кабміні показали нові цифри

2.2т
Читати матеріал російською

В Україні в кінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. При тому в середньому за рік курс складе 28,85 грн/$.

Про це йдеться в базовому консенсус-прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Оцінки ґрунтуються на опитуваннях провідних економістів і аналітиків країни.

Базовий прогноз:

  • 2020 й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ у грудні);

  • 2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ у грудні).

Скільки буде коштувати долар в Україні в кінці року: в Кабміні показали нові цифри

Негативний прогноз:

  • 2020 й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ у грудні);

  • 2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ у грудні).

Позитивний прогноз:

  • 2020 й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ у грудні);

  • 2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ у грудні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
долар курс валют Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Весь вопрос в транше МВФ ) Остальное от Украины не зависит )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хороший ,оптимистичный прогноз,получается еще поживем вна Украине в 21 году
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Економіка Mакроекономіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги