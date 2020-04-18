Скільки буде коштувати долар в Україні в кінці року: в Кабміні показали нові цифри

В Україні в кінці 2020 року вартість долара досягне позначки в 29,5 грн/$. При тому в середньому за рік курс складе 28,85 грн/$.

Про це йдеться в базовому консенсус-прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Оцінки ґрунтуються на опитуваннях провідних економістів і аналітиків країни.

Базовий прогноз:

2020 й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ у грудні).

Негативний прогноз:

2020 й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ у грудні);

2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ у грудні).

Позитивний прогноз:

2020 й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ у грудні);

2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ у грудні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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