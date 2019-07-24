Рублю напропрокували швидке падіння: названо три сценарії

Уже в 2020 році курс російського рубля може обвалитися до 79,5 руб/$, а євро виросте до 87,5 рублів.

Такий прогноз дає рейтингове агентство АКРА. Падіння може тривати аж до 2022 року.

Зараз російська валюта коштує 63,1 руб/$ або 70,6 євро. Аналітики підготували три сценарії: базовий, оптимістичний і песимістичний.

Згідно з базовим, курс долара в 2020 році складе 73,8 руб/$, а євро - 80,3 руб. Також очікується, що ціна нафти Urals (експортний сорт російської нафти, - Ред.) в 2020 році впаде з $60 до $53.

Оптимістичний передбачає, що в 2020 році середньорічний курс долара буде дорівнює 64,3 руб/$, а євро - 70,7. Барель Urals подорожчає до $66,1.

А при найгірших розкладах для російської валюти курс долара в 2020 році буде дорівнює 79,5 руб/$, а євро - 87,5 рубля. При цьому ціна за барель нафти впаде до $40,1.

Курс рубля

Негативний вплив на російську економіку, за оцінками АКРА, зробить зниження темпів світової торгівлі, оскільки це призведе до падіння попиту на традиційні для Росії експортні товари, в тому числі сировину.

Крім того, більше 20 відсотків російського експорту припадає на країни, які ведуть торговельні війни, чи країни, де найближчим часом збираються ввести протекціоністські заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський аналітик Ярослав Косатий, найбільш точно передбачив зростання рубля в другому кварталі 2019 року, тепер передрікає його падіння. Вже до кінця 2019 року рубль може подешевшати на 9%.

Раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз в 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб / $.

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