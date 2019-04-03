Рубль впаде: в Росії б'ють на сполох через нові санкції США

Вартість російського рубля, незважаючи на подорожчання нафти, продовжує знижуватися. У банках вже готуються: в найближчі дні через нові санкції США долар в РФ може злетіти в ціні.
Про це повідомляє видання Finanz.ru. "Рубль зараз немов сидить на пороховій бочці, яка в будь-який момент здатна рвонути", – констатує аналітик FxPro Олександр Купцикевич. Новий пакет антиросійських санкцій США – другий раунд заходів за отруєння Скрипаль в Солсбері, який, як попереджав Держдеп, може включати заходи проти банківської системи, – підготовлений і вже направлений на підпис президенту Дональда Трампа.
Великі банки вже готуються до можливої девальвації – про це свідчить їх поведінка на грошовому ринку, вказує аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.
Протягом останнього місяця ряд учасників чотири рази залучали в ЦБ значний обсяг рублевих кредитів через операції "своп" – тобто під заставу доларів: на 39 і 112 млрд рублів 6 та 7 березня, а потім на 70 і 33 млрд рублів 29 березня і 1 квітня .
Це означає, що великі банки утримують великий обсяг відкритої валютної позиції і не бажають з нею розлучатися: при нестачі рублів замість того, щоб продати валюту на ринку, вони вважають за краще користуватися дорогими кредитами центробанку, які обходяться в 8,75% річних.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.
Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів — близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції — залишилася у таємній частині доповіді.
У квітні США внесли до санкційного список сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.
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