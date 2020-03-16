Росія втратила газову монополію: Україна вперше здійснила транзит між країнами ЄС

"Оператор ГТС України" доставив перші обсяги газу між двома європейськими країнами. Відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу за маршрутом Угорщина – Словаччина. У такий спосіб Росія втратила свою монополію на транзит газу через Україну.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба компанії. "Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги й шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розвиваємо східноєвропейський газовий хаб", – заявив гендиректор Сергій Макогон.

Нова послуга транзиту на короткі відстані дозволяє транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина і в майбутньому Румунія) через територію України.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами Східної Європи і дозволить додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються в повному обсязі. Також працюємо над створенням віртуальних точок, спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з'єднань. Зараз відкриті консультації щодо створення єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні", – заявив оператор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ці домовленості закладають основи для можливого зниження цін на природний газ для внутрішніх споживачів в Україні.

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