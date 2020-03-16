Головна Новини
16 березня • оновлено в 14:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Росія втратила газову монополію: Україна вперше здійснила транзит між країнами ЄС

5.2т
Читати матеріал російською

"Оператор ГТС України" доставив перші обсяги газу між двома європейськими країнами. Відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу за маршрутом Угорщина – Словаччина. У такий спосіб Росія втратила свою монополію на транзит газу через Україну.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба компанії. "Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги й шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розвиваємо східноєвропейський газовий хаб", – заявив гендиректор Сергій Макогон.

РФ втратила монополії: Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС

Нова послуга транзиту на короткі відстані дозволяє транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина і в майбутньому Румунія) через територію України.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами Східної Європи і дозволить додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються в повному обсязі. Також працюємо над створенням віртуальних точок, спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з'єднань. Зараз відкриті консультації щодо створення єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні", – заявив оператор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "газопровод" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
газопровод
Місце
Україна
Тег
транзит газу
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
77
101
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Це пэрэмога!!! Великая!!!! Новый праздник ! Прсовокупить к празднованию голодомора и победой под Крутами..и можно шлифануть Дебаьцевским котелком!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чего не пишут что оператор ГТС уже фактически начинает "пилить" трубу? Оптимизируя ее под мощности не более 40 лярдов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванов Иван
Иванов Иван
Аххаххххаааха))))) я бы даже сказал выдавили Газпром с европейского рынка!!! Жгите дальше!!!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги