Росія втратила газову монополію: Україна вперше здійснила транзит між країнами ЄС

"Оператор ГТС України" доставив перші обсяги газу між двома європейськими країнами. Відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу за маршрутом Угорщина – Словаччина. У такий спосіб Росія втратила свою монополію на транзит газу через Україну.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба компанії. "Ми продовжуємо впроваджувати нові послуги й шукати нові можливості для використання потужної української ГТС. Обсяги ще не дуже великі, але ми впевнено розвиваємо східноєвропейський газовий хаб", – заявив гендиректор Сергій Макогон.
Нова послуга транзиту на короткі відстані дозволяє транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина і в майбутньому Румунія) через територію України.
"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами Східної Європи і дозволить додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються в повному обсязі. Також працюємо над створенням віртуальних точок, спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з'єднань. Зараз відкриті консультації щодо створення єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні", – заявив оператор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $ 2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ці домовленості закладають основи для можливого зниження цін на природний газ для внутрішніх споживачів в Україні.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "газопровод" на сайті "OBOZREVATEL".